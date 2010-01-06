تاخیر در شروع به کار رایزن فرهنگی جدید ایران در اتریش

ملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: حکم بنده تقریباً دو ماه پیش به من ابلاغ شد اما کارهای اداری مربوط به این جابجایی طول می‌کشد.

رایزن فرهنگی ایران در اتریش با اعلام قطعی بودن انتصابش به این سمت گفت: مکاتبات اداری با وزارت امور خارجه قدری طول کشیده و امیدوارم هر چه سریعتر این روال طی شود.

ملکیان که در دولت نهم معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بود به عنوان رایزن فرهنگی ایران در اتریش منصوب شده است.

علیرضا ملکیان در حال حاضر مشاور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر ارشاد است و در دفتر وی در بهارستان مشغول فعالیت است. ملکیان پیشتر و به مدت 5/2 سال مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را به عهده داشت.