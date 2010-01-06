نتیجه پژوهش گل مهره های دوران ساسانی گنجینه خوی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی بایرامزاده صبح چهارشنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: این پژوهشها از چهار سال قبل با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی دانشگاه رم ایتالیا و با تلاش پرفسور کارلو چرتی رئیس شورای ایران شناسان اروپا آغاز شده بود که نتایج آن در قالب یک جلد کتاب در ایتالیا به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه مطالعات این گل مهره ها اطلاعات مهمی را در زمینه تقسیمات ایران در زمان ساسانیان و نحوه اداره آنها به دست می دهد، ادامه داد: این کتاب بزودی ترجمه و در ایران منتشر خواهد شد.

بایرامزاده اظهار داشت: گل مهره هایی که در گنجینه خوی نگهداری می شوند دارای نقوش 399 نقش مختلف از جمله نقوش پادشاهان و حیواناتی مانند بزکوهی، فیل و عقرب هستند.

تحقیقات نشان می دهد که از این گل مهره ها به عنوان نشانه های مالکیت و برندهای تجاری استفاده می شده و آنها را بر در خمره های مملو از اجناس گوناگون نصب می کردند.