کشته شدن 14 طالبانی در افغانستان/ 17 کشته و زخمی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام ارشد پلیس افغانستان اعلام کرد که بر اثر یک انفجار قوی در داخل بازاری در ولایت خوست واقع در شرق افغانستان هشت نفر زخمی شدند.
خبر دیگر اینکه سه شنبه شب بر اثر انفجار بمبی در داخل یک اتومبیل در ولایت قندوز واقع در شمال افغانستان 14 طالبانی از جمله دو تبعه خارجی کشته شدند.
در همین حال مقامات محلی افغانستان اعلام کردند که امروز چهارشنبه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان دو نفر کشته و دستکم 15 فرد دیگر از جمله سه نظامی خارجی زخمی شدند.
تحولات پاکستان
از جمله تحولات مهم امروز چهارشنبه پاکستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رئیس پلیس کشمیر تحت کنترل پاکستان اعلام کرد که امروز چهارشنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در پادگانی نزدیک شهر راوالاکوت سه نظامی کشته و 11 فرد دیگر زخمی شدند.
در همین حال مقامات امنیتی پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کردند که در نتیجه حمله نیروهای دولتی این کشور به شبه نظامیان طالبان در منطقه مینگوره واقع در دره سوآت دستکم سه شورشی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.
