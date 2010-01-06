اعتبار مرمت کاروانسرای شاه عباس یونسی اختصاص یافت

حسن مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: کاروانسرای شاه عباس یونسی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و در طول تاریخ شاهد هزاران کاروان و مسافر خسته رسیده از راه های دور و دراز بوده است.

شهردار یونسی بجستان بیان کرد: به دلیل قرار گرفتن یونسی در مسیر جاده ابریشم آثار تاریخی به ثبت رسیده در این شهر بالغ بر شش اثر است که پل یونسی و حوض انبار یونسی و مقبره قطب الدین یونسی را می توان نام برد.

مسعودی افزود: دیر زمانی است که صدای پای مسافری در آن به گوش نمی رسد اما اکنون بار دیگر برای پذیرایی از میهمانان آماده می شود.

وی ادامه داد: با همکاری و مساعدتهای سازمان شهرداری های کشور مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای مرمت این اثر تاریخی تخصیص یافت و قسمتهایی از پی و بدنه محوطه داخلی ترمیم شد که با رایزنی و مذاکره های لشکری رئیس سازمان میراث فرهنگی استان مرمت سایر قسمتها پیگیری شد.

مسعودی گفت: به زودی قرار است منازل مشرف به جلوی در ورودی کاروانسرا خریداری و تخریب و تبدیل به فضای سبز شود و با اتصال به بولوار شهید صاحبی و پارک امت که منتهی به جاده اصلی فیض آباد بجستان است زمینه لازم برای جذب گردشگر فراهم شود.