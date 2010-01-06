ورزش خراسان جنوبی در سال 89 کمیت گرا نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در بیر جند، جعفر قدیری صبح چهارشنبه در گردهمایی مسئولان ستادی این اداره کل با هیئت‌های ورزشی شهرستان سربیشه با تاکید بیشتر به رشته‌ های پایه مثل ژیمناستیک، از هیئت‌های ورزشی خواست برای رشد و ارتقای فعالیت‌های ورزشی، رشته ‌های پایه را در برنامه ‌های کاری قرار دهند و هر ورزشکاری برای موفقیت بیشتر باید حتی به صورت آماتور در ورزش‌های پایه فعالیت کند.

وی افزود: مسئولان هیئت‌های ورزشی باید فعالیت‌های چند ساله خود را در قالب برنامه‌ های کوتاه و میان مدت ترسیم کنند، چون ورزش از این پس با امکانات و اعتبارات متحول نمی ‌شود، بلکه تفکر، دانش و برنامه ‌ریزی زمینه رشد ورزشی استان را فراهم می ‌کند.

مدیر کل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی با بیان اینکه ورزشکار امروزی باید تفکر جهان امروزی را داشته باشد، بیان داشت: هیئت‌های ورزشی نیز باید افق نگاه خود را تا سال 93 گسترش دهند و در این برنامه‌ ریزی و تدوین استراتژی طرح آمایش ورزش را مد نظر قرار دهند.

قدیری در زمینه اسپانسر و حامیان ورزش نیز اظهار داشت: ما با توجه به بضاعت استان اسپانسر و حامیان خوبی داریم، ولی نوع تعامل با این حامیان مهم است و هیئت‌های ورزشی باید در این راه گام بزرگی بردارند.

وی افزود: استادیوم ورزشی شهرستان سربیشه از لحاظ زیرساختی تکمیل و آماده بذرپاشی برای کاشت چمن است که اسفندماه جاری با توجه به شرایط جوی در این زمینه اقدام و پیگیری می‌ شود و عملیات احداث استخر سرپوشیده شهرستان نیز با اختصاص اعتبار مورد نیاز هر چه زودتر به مرحله اجرا در می‌ آید.

مدیرکل تربیت‌ بدنی خراسان جنوبی گفت: برنامه پنج ساله ورزش استان در حال تدوین است و تفکر ورزشی و فرهنگ ورزش ‌پذیری نیز در بین آحاد مردم استان رو به افزایش است.