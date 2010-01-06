  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

ایجاد اشتغال برای دو هزار مددجوی کمیته امداد در آذربایجان غربی

ایجاد اشتغال برای دو هزار مددجوی کمیته امداد در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی گفت: امسال با بهره برداری از طرح های خودکفایی برای دو هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی در مناطق مختلف استان شغل ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، جواد صفری صبح چهارشنبه در نشست با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان افزود: از اول سال جاری تاکنون تعداد 1200 طرح خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) آذربایجان غربی اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرحها با پرداخت 57 میلیاردریال تسهیلات به مددجویان در زمینه های دامداری، کشاورزی، خدماتی و صنفی اجرا شده اند.

صفری گفت: ناظران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی ضمن 27 هزار فقره بازدید از طرحهای در دست اجرای مددجویان، راهنمایی و مشاوره های لازم را نیز در اختیار آنها قرار داده اند.

کد مطلب 1012353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها