ایجاد اشتغال برای دو هزار مددجوی کمیته امداد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، جواد صفری صبح چهارشنبه در نشست با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان افزود: از اول سال جاری تاکنون تعداد 1200 طرح خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) آذربایجان غربی اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرحها با پرداخت 57 میلیاردریال تسهیلات به مددجویان در زمینه های دامداری، کشاورزی، خدماتی و صنفی اجرا شده اند.

صفری گفت: ناظران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی ضمن 27 هزار فقره بازدید از طرحهای در دست اجرای مددجویان، راهنمایی و مشاوره های لازم را نیز در اختیار آنها قرار داده اند.