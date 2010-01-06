جوانان دچار بحران هویت فرهنگی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد هادی صادقی ظهر چهارشنبه در جریان اولین گردهمایی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس افزود: امروز شرایطی پیش آمده که تعلقات شخصیتی جوانان چندان همخوانی با دغدغه ها و مسائل ملی و مذهبی ندارد و در این خصوص رسانه های بیگانه نیز به گونه ای عمل می کنند که معیارهای جوانان نیز به صورت معیارهای خارجی جهت بیابد.

وی چنین اقدام بیگانه ها را نشان دهنده تلاش برای نفوذ در شخصیت جوان مسلمان ایرانی دانست و افزود: اگر در مراکز آموزش عالی دانشمندان بزرگی تربیت شوند اما در حوزه های فرهنگی آنها توجهی صورت نگیرد فقط افراد عالمی را برای دیگران و بیگانه ها پرورش داده ایم از این رو باید در ارزشیابی شاخصهای فرهنگی توجه بیشتری صورت گیرد و نگاه ها نیز مانند نگاه دلسوزانه پدر به آینده فرزند خود باشد.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه مدیران ارشد استان فارس به امور آموزش عالی نیز بیان کرد: انتظار آموزش عالی از مدیریت ارشد فارس این است که به این حوزه ها اهمیت بیشتری دهد چراکه ارتباط قوی با بخشهای آموزشی و پژوهشی به طور حتم موجبات توسعه و پیشرفت استان را سریعتر فراهم می کند.

صادقی با تاکید بر اینکه مدیران استان نباید از ظرفیتهای آموزش عالی که در سطح استان فراهم شده غافل باشند، افزود: مدیران باید با حساسیتهای بیشتری در نشستهای مراکز آموزش عالی حضور یافته و فرصتهای مناسب این چنینی را مورد استفاده و بهره برداری قرار دهند.