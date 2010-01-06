تغییرات جوی آتش جنگلهای گیلان را خاموش کرد

اصغر اکبرین در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت شبانه روزی تیمهای عملیاتی و امدادی اشاره کرد و گفت: وزش شدید باد طی 48ساعت گذشته بر وسعت آتش سوزی دامن می زد و در مناطقی مثل سیاهکل شدت وزش باد بی سابقه بود و خطر آتش سوزی خانه های مردم را تهدید می کرد. با این همه به کمک نیروهای امدادی امکانات مورد نیاز را به این منطقه فرستادیم و پس از کاهش شدت باد از پیشروی آتش جلوگیری کردیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلهای گیلان وضعیت آتش سوزی را بسیار شدید و بی سابقه توصیف کرد و افزود: اگر لطف خدا و تغییرات جوی نبود کار مهار آتش بسیار مشکل بود. چرا که امکانات و دسترسی ما بسیار پایین تر از قدرت آتش سوزی بود اما در نیمه های شب با فروکش کردن باد هوا صاف شد و از صبح سه شنبه پس از بارش باران هم توانست به طور کامل آتش را کنترل و مهار کند.

این کارشناس حفاظت جنگلها میزان اعلام شده خسارات آتش سوزی جنگلهای گیلان را غیردقیق دانست و تاکید کرد: گزارش دقیق و تکمیلی خسارات در حال بررسی است و به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

ورزش باد شدید که از ساعت سه بامداد روز یکشنبه در استان گیلان شروع شده بود سبب تخریب سقف خانه ها، مدارس، ساختمانهای عمومی و اداری در سه شهرستان آستارا، تالش و ماسال شد و خسارات زیادی را به بار آورده است.