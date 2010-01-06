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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

527 مورد نمونه بردای از واحدهای تحت پوشش استاندارد ایلام انجام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: در سال جاری 527 مورد نومه برداری از واحدهای تحت پوشش اداره استاندارد در این استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود جوادی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر این 732 نمونه بردای مورد از مرکز عرضه استان و 875 نمونه نیز در آزمایشگاه های اداره استاندار و تحقیقات صنعتی ایلام مورد آزمون قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در سال جاری 302 فقره بازرسی فنی از واحدهای تولید تحت پوشش اداره استاندارد ایلام انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 117 درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری 212 مورد اخطار به مراکز تولید در استان ایلام داده شده است، خاطرنشان کرد: مدیران کنترل کیفیت اداره تحقیقات صنعتی استان ایلام دو هزار و 8 نفر ساعت آموزش دیده اند.

جوادی عنوان کرد: کلیه فعالیتهای این اداره در سال جاری نسبت به مدت مسابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

کد مطلب 1012358

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