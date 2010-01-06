سالنامه آماری استان قزوین منتشر شد

سیدمنوچهر حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: تهیه و چاپ این سالنامه آماری به منظور رفع نیاز های آماری تصمیم گیران، برنامه ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان چاپ و منتشر شده است.

وی افزود: سالنامه آماری استان قزوین از سال 76 تاکنون همه ساله به چاپ رسیده است.

این مقام مسوول یادآورشد: آمار و اطلاعات ارایه شده در این نشریه با مراجعه به حدود یک صد و 30 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد که آمار فعالیت های خود را با روش ثبتی تولید می کنند و همچنین با استفاده از نتایج طرح های آماری مرکز آمار ایران که توسط معاونت برنامه ریزی به اجرا در آمده تامین شده است.

حیاتی با اشاره به برخی از مشکلات و موانع در تهیه و چاپ این سالنامه تصریح کرد: نبود نظام منسجم و کارآمد تولید آمارهای ثبتی در دستگاههای اجرایی و فقدان تشکیلات و مرجع آماری در بسیاری از دستگاه های اجرایی دو مشکل عمده و اساسی در تهیه و انتشار سالنامه آماری سال 87 استان قزوین بود.

وی اضافه کرد: این سالنامه آماری در چارچوب الگوی ارایه شده توسط مرکز آمار ایران و در قالب 22 فصل ارایه می شود.

حیاتی در پایان با تقدیر از مجموعه کارشناسانی که برای چاپ و انتشار سالنامه آماری سال 87 استان قزوین تلاش های بی وقفه ای داشته اند اظهار امیدواری کرد: حاصل این تلاش باعث تسریع در روند توسعه استان قزوین شود.