دو سناریو دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه وزارت بهداشت

دکتر سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسری بودجه وزارت بهداشت حدود 2000 میلیارد تومان برآورد می شود که بخشی از آن از سال قبل باقی مانده است.

این در حالی است که دکتر حسن امین لو مشاور وزیر در امور برنامه و بودجه وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشته است که این وزارتخانه 1900 میلیارد تومانی کسری دارد که 400 تا 500 میلیارد آن از طریق بیمه ها تامین می شود.

قاضی زاده با عنوان این مطلب که در متمم بودجه کل کشور دو سناریو برای تامین بخشی از کسری بودجه وزارت بهداشت پیش بینی شده است، گفت: بر اساس سناریو اول، مبلغ 500 میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص می یابد و در سناریو دوم این مبلغ کمتر است.

روند تخصیص اعتبارات در حوزه سلامت کشور همواره با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سهم اندک حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی گفت: در حال حاضر 4/5 درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه سلامت هزینه می شود که پایین بودن این رقم باعث شده وزارت بهداشت هر سال با زیان انباشته مواجه شود که مجبور است بخشی از آن را به سال بعد منتقل کند.