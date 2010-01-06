شرایط جدید پذیرش دانشپذیر در دوره فراگیر/ تذکر درباره بروشورهای تبلیغاتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور از طریق دوره های فراگیر برای سال تحصیلی 89 در سه دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

داوطلبان از 13 تا 17 دی ماه فرصت دارند در دوره کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور ثبت نام کنند. آزمون داوطلبان این دوره بعداز ظهر 31 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

همچنین داوطلبان از 20 تا 24 دی ماه فرصت دارند در دوره کارشناسی فراگیر پیام نور ثبت نام کنند. آزمون داوطلبان این دوره 30 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

داوطلبان شرکت در دوره کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نیز از 13 تا 17 دی ماه فرصت دارند در دوره ثبت نام کنند. آزمون داوطلبان این دوره صبح روز 31 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

داوطلبان برای ثبت نام باید با مراجعه به باجه های پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای شماره پرونده، نام کاربر و رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت نام اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

محاسبه دروس گذارنده دوره دانشپذیری پس از قبولی به عنوان ترم اول و عدم الزام به شرکت در کلاس در طول دوره دانشپذیری و تحصیل در دانشگاه از مزایای تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شده است.

انتخاب یک رشته در چند مرکز یا واحد توسط داوطلب و گزینش دانشجو بر اساس بالاترین رتبه علمی از جمله مزایای جدید تحصیل در دوره های فراگیر پیام نور بیان شده است.

دانشگاه پیام نور در تذکری مهم به داوطلبان اعلام کرد: آموزش در دوره های دانشپذیری دانشگاه پیام نور فقط از طریق مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور انجام می شود و این دانشگاه برای هیچ موسسه یا مرکز آموزشی غیر مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر دوره های فراگیر سال 1389 مجوز ثبت نام و آموزش صادر نکرده است.

این دانشگاه همچنین در خصوص بروشورهای تبلیغاتی به داوطلبان توصیه کرد: محتوای دفترچه فراگیر این نوبت نسبت به سالهای قبل تفاوت های چشمگیری دارد و براساس آخرین اصلاحیه آیین نامه فراگیر تنظیم شده است و لازم است کلیه داوطلبان دفترچه راهنمای پذیرش را از دفاتر پستی در سراسر کشور تهیه کرده و به بروشورهای تبلیغاتی و مشاوره های آموزشگاهها که مبتنی بر اطلاعات پیشین، ناقص و بدون توجه به تغییرات ایجاد شده در ضوابط پذیرش، آموزش و رشته ها است توجه نکنند.