تدوین "از ما بهتران" به پایان رسید

فرید در‌ این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم سینمایی "از ما بهتران" را پیمان خاکسار به پایان رسانده و صداگذاری توسط سید محمود موسوی‌نژاد ادامه دارد آهنگساز فیلم به زودی مشخص می‌شود.

رضا عطاران، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری، بیژن بنفشه‌خواه، ملکه رنجبر، مریم امیرجلالی، بروز ارجمند، نادر سلیمانی، مریم سعادت و ارژنگ امیرفضلی و.. بازیگران این فیلم هستند.

"از ما بهتران" داستان احسان روزنامه‌نگاری است که تاکنون هر چه نوشته مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه برخلاف رویه معمول گزارش‌هایی عامه‌پسند درباره رمالی می‌نویسد. انتشار این گزارش‌ها گرچه احسان را به عنوان روزنامه‌نگار موفق سر زبان‌ها می‌اندازد، اما به تدریج او را دچار دردسرهای عجیب و غریب می‌کند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: م. فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، برنامه‌ریز: علی تهرانی، صدابردار: مرتضی اصلانزاده، صداگذار: سیدمحمود موسوی‌نژاد، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی و جانشین تولید: حسین سبزی.

مهرداد فرید پیش از این فیلم‌های سینمایی "آرامش در میان مردگان" و "همخانه" را کارگردانی کرده است.