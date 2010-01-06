کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداریها در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداری ها برای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با حضور مسئولان و کارشناسان شهرداری های پنج استان پیش از ظهر چهارنشبه در سنندج آغاز به کار کرد.

در این کارگاه آموزشی دو روزه که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران مدیریت شهری برگزار می شود، قرار است تجربیات شهرداری سنندج در خصوص اجرای طرح توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی با استفاده از اعتبارات بانک جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر اساس برنامه زمانبدی شده اعلام شده در این کارگاه دو روزه در خصوص مفهوم اسکان غیررسمی و مفاهیم مرتبط، زمینه های تاریخی و اجتماعی و سیر تحول مفاهیم و رویکردها، فقر شهری، اقتصاد غیررسمی، اسکان غیررسمی تهدید یا فرصت اجتماعی، وضعیت اسکان غیررسمی در ایران و توانمندسازی اجتماعات محلی در سکونتگاه های غیررسمی بحث می شود.

همچنین در این کارگاه آموزشی تجارب توانمندسازی در سطوح ملی و جهانی، اسناد و الزامات قانونی با تاکید بر نقش شهرداری ها و همچنین بازدید از اجرای طرح سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه های شهر سنندج از جمله دیگر برنامه های اجرایی است که در مدت دو روز به اجرا گذاشته می شود.

بنا به اعلام شهرداری سنندج در این کارگاه دو روزه شهرداران و معاونان شهرداری های استانهای تهران، مرکزی، اصفهان، زنجان و کردستان حضور دارند و علاوه بر حضور میهمانانی خارج از استان کلیه شهرداران شهرهای کردستان، مسئولان و متولیان امور شهری و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز حضور خواهند داشت.