معاونت پژوهشی آموزش و پرورش تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش به منظور بحث و بررسی در مورد نمودار سازمانی پیشنهادی ادارات کل آموزش و پرورش استانها برگزار شد.

در این جلسه هر یک از معاونان و مسئولان نظرات خود را درباره نمودار سازمانی پیشنهادی ادارات کل آموزش و پرورش استانها اعلام کردند و با توجه به تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش و لزوم بازنگری در کتب و برنامه‌های درسی مقرر شد معاونت پژوهش، فناوری و نیروی انسانی در این نمودار تقویت شود تا با همکاری تمامی کارشناسان در سطح کشور این مهم به شکل مطلوب صورت گیرد.

همچنین حمید رضاحاجی بابایی در این جلسه اعلام کرد: در آینده‌ای نزدیک اقدامات مناسب و مفیدی در زمینه درمان برای معلمان سراسر کشور انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت تربیت بدنی در مدارس ابراز امیدواری کرد: با انتخاب مهندس کیومرث هاشمی همکاری بین آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی افزایش خواهد یافت.

مسئولان آموزش و پرورش نباید کار اقتصادی کنند

وی افزود: از برگزاری سمینارها و همایشها در آموزش و پرورش باید نتایج مطلوبی حاصل شود که به همین منظور ‌باید تمامی سمینارها با اخذ مجوز و پس از طرح در کارگروه خاص خود برگزار شوند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مسئولان آموزش و پرورش در طول دوران مدیریت خود نباید کار اقتصادی انجام دهند و تمام انرژی خود را ‌باید در جهت رفع مشکلات حوزه کاری خود صرف کنند.

وی در ادامه از معاونان و مسئولان خواست خدمات رفاهی به کارکنان خود را با هماهنگی و اطلاع حوزه ستادی انجام دهند.

حاجی بابایی در ادامه از رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان خواست با ارائه برنامه‌هایی ارتباط بین آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان را بهبود بخشد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تمامی تلاشها باید در جهت خدمت ‌رسانی به معلمان و دانش‌آموزان انجام شود تا نتیجه آن به شکل مطلوب در جامعه منعکس شود.

به پیشنهاد سرپرست مرکز دانش ‌پژوهان جوان در زیر گروه معاونت آموزش متوسطه و در کنار نمایندگی آموزش و پرورش استعدادهای درخشان عبارت المپیادهای علمی نیز اضافه شد.