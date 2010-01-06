جنگ افغانستان کشتزار تروریسم بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "یورگن تودن هوفر" از نمایندگان سابق کنگره آلمان و سخنگوی سیاست توسعه و کنترل تسلیحات حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در این کشور در مقاله ای که در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به چاپ رسیده است، اظهار داشت: جنگ همیشه یک فاجعه در تمدن است. چرا که همواره در آن افراد بیگناهی کشته می شوند. کسی که با این وجود چنین اقدامی را غیر قابل اجتناب ارزیابی می کند باید دلایل برجسته ای برای آن داشته باشد.

در ادامه آمده است: یک جنگ باید خود کشته ها و قربانیان بی گناهش را توجیه کند. آیا واقعا برای جنگ افغانستان چنین دلایل برجسته ای ارائه شده است؟

این سیاستمدار آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد: پیروزی در جنگ افغانستان ممکن نیست. همه اشغالگران این کشور شکست خورده اند. تمام امپراتوری های جهان در این منطقه در هم شکسته است. جنگ افغانستان منطق خود را از دست داده است. القاعده از سال 2002 دیگر از افغانستان خارج نشده است.

وی در ادامه جنگ افغانستان را غیر سازنده ارزیابی کرده و نوشت: از آنجایی که روزانه جلوی چشم عموم جهانیان غیر نظامیان فراوانی در این جنگ کشته می شوند، این جنگ پرورش دهنده تروریستهای جدید غیرقابل پیش بینی در سراسر دنیا است. این خشونت های خود ما است که مانند بومرنگ به صورت تروریسم بی المللی به خود ما بر می گردد.

در ادامه آمده است: غرب اعتبار ارزشهایش را با این جنگ خراب کرد. کسی که انسانها را در زندانهای مخوف اسیر کرده و شکنجه می دهد، مجالس عروسی و عزاداری انسانهای بی گناه را بمباران می کند اجازه ندارد در این باره متعجب باشد که هیچ کس دیگر به وی اعتماد ندارد. چنین وضعیتی برای غرب در افغانستان و عراق اعتبار دارد.

تودن هوفر در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: ما اعتبار آلمان را به عنوان یک قدرت صلح طلب خراب کردیم. ما شصت سال بود که به عنوان یکی از دوست داشتنی ترین و معتبرترین قدرتهای جهانی اعتبار داشتیم. اما این کالای با ارزش با سرعت بسیار بالا به بازی گرفته شده و درحال از دست رفتن است.

این مقام سابق آلمانی در ادامه اظهار داشت: کسی که سوزاندن بیش از صد نفر درعرض یک هفته را یک عملیات نظامی قابل توجیه ارزیابی می کند در کشور خودش نگرش و دیدگاه خشونت را به وجود آورده و افراط گراها را شاد می کند.

وی افزود: این جنگ منابع با ارزشی را به هدر می دهد. سه چهارم افغانها آب آشامیدنی تمیز ندارند. با هزینه های نظامی 5 میلیارد یورویی که در این جنگ صرف می شود ما می توانستیم 5 هزار چاه آب عمیق برای این کشور بسازیم که همه مردم افغانستان و کل صنعت کشاورزی این کشور با این آب تامین می شد.

وی همچنین تشکیل یک کنفرانس با حضور همسایگان افغانستان، همچنین مذاکره واشنگتن با طالبان و بازسازی این کشور به جای بازسازی نیروهای نظامی را از جمله راهکارهای حل این بحران ارزیابی کرده و خاطر نشان کرد: ما با هزینه فرستادن سی هزار نیروی آمریکایی بیشتر به افغانستان می توانیم در افغانستان و پاکستان سالی ششصد هزار مدرسه بسازیم و بسیاری دلایل برای تشکیل تروریسم بین المللی را از بین ببریم.

نویسنده در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که در واقع هیچ دلیل برجسته ای برای جنگ افغانستان وجود ندارد حمایت کنندگان آن استدلالهای هیتلری برای آن می آورند. استدلالهای به کار رفته در جنگ عراق و همچنین در بحث های مربوط به مسئله هسته ای ایران یک توهین به فهم انسانهای سالم است. ما نمی توانیم هر جنگ نامفهومی را به راه اندازیم با این استدلال که بعضی جنگ ها مفید هستند.

وی افزود: ارزیابی ها از جنگ افغانستان نشان می دهد که نخبگان سیاسی ما نه تنها اقل استاندارهای اخلاقی بلکه عقلی را نیز گم کرده اند.