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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

صالحی:

زمین لرزه بم خسارتی در بر نداشت/ برای مقابله با زمین لرزه آماده هستیم

زمین لرزه بم خسارتی در بر نداشت/ برای مقابله با زمین لرزه آماده هستیم

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به زمین لرزه 4.2 ریشتری بم گفت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی در برنداشته است.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ساعت 22 و 24 دقیقه شب گذشته زمین لرزه ای با شدت 4.2 ریشتر شهرهای بم و بروات را به لرزه در آورد.

وی افزود: مرکز این زمین لرزه در عمق پنج کیلومتری زمین در شهر بروات بوده است.

صالحی اضافه کرد: پس از وقوع زمین لرزه گروه های ویژه امدادی و کارشناسی به منطقه اعزام شد اما هیچ گزارشی مبنی بر بروز خسارت مالی و جانی این زمین لرزه از گروههای امدادی و فرمانداری بم دریافت نشده است.

وی گفت: در استان کرمان همیشه آمادگی لازم برای امداد رسانی در مقابل زمین لرزه احتمالی وجود دارد.

کد مطلب 1012369

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