به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات ویلی بلک ول، این کتاب راهنمایی ساده به تحولات دین بومی ژاپن از دوران باستان تا امروز است که معرفی واضحی برای اسطوره ها، امکان و آداب نیایش و نقش این آداب در حفظ هویت دینی شینتو تلقی می شود.

کتاب تاریخ جدید شینتو تحولات معابد، اسطوره ها و آداب را در طول تاریخ به عنوان یک پدیده متنوع منحصر به فرد دنبال کرده و در ادامه به چگونگی و زمان ادغام آن در مؤلفه های مدرن شینتو که امروز در ژاپن وجود دارد نیز پرداخته است.

رویکرد متفاوتی به تاریخ شینتو، معابد کامی، اسطوره ها، آداب در دوران پیش از مدرن، تاریخ یک معبد: هی، تاریخ یک اسطوره، مراسم جلوس امپراطوری شینتو، مواردی در شینتو معاصر عناوین شش بخشی است که نویسنده برای کتاب خود برگزیده است.

