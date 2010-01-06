  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

کتاب تاریخ جدید شینتو منتشر می‌شود

کتاب تاریخ جدید شینتو نوشته مارک تیووین به زبان انگلیسی از سوی انتشارات ویلی بلک ول مستقر در ایالات متحده منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات ویلی بلک ول، این کتاب راهنمایی ساده به تحولات دین بومی ژاپن از دوران باستان تا امروز است که معرفی واضحی برای اسطوره ها، امکان و آداب نیایش و نقش این آداب در حفظ هویت دینی شینتو تلقی می شود.

کتاب تاریخ جدید شینتو تحولات معابد، اسطوره ها و آداب را در طول تاریخ به عنوان یک پدیده متنوع منحصر به فرد دنبال کرده و در ادامه به چگونگی و زمان ادغام  آن در مؤلفه های مدرن شینتو که امروز در ژاپن وجود دارد نیز پرداخته است.

رویکرد متفاوتی به تاریخ شینتو، معابد کامی، اسطوره ها، آداب در دوران پیش از مدرن، تاریخ یک معبد: هی، تاریخ یک اسطوره، مراسم جلوس امپراطوری شینتو، مواردی در شینتو معاصر عناوین شش بخشی است که نویسنده برای کتاب خود برگزیده است.

کد مطلب 1012370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها