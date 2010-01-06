تصویب کلیات طرح اصلاح بودجه 88/ افزایش قیمت گاز برای گازرسانی به روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه به بررسی طرح اصلاح بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور پرداختند و کلیات این طرح را با 180 رای موافق، 13 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رساندند.

پس از تصویب کلیات این طرح، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: با تصویب این طرح شاهد فصل جدیدی از تعامل سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه و بودجه هستیم.

در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عینا جهت گاز رسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.

همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یکبار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف خواهندشد.

بررسی جزییات این طرح به جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی موکول شد.