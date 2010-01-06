مسائل شخصی نباید در گزینش کارکنان لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح چهارشنبه در همایش یکروزه گزینشگران سازمان آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: گزینش از بخشهای با اهمیت دستگاه تعلیم و تربیت بوده و در آموزش و پرورش بیشترین و مهمترین جایگاه را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مراقبت ویژه ای باید در گزینش صورت گیرد تا جذب نیروی انسانی در بدنه تعلیم و تربیت با کیفیت صورت گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه افراط و تفریط در گزینشگران باید کاهش یابد، تصریح کرد: سلامت نیروی انسانی باید بر اساس واقع بینی، اصول دینی و ارزش های اسلامی فرد بررسی کرد.

فیاضی با بیان اینکه سهل انگاری و مسامحه کاری در امر گزینش به بدنه تعلیم و تربیت لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد، یادآور شد: معلمان و پرورش دهندگان آینده سازان جامعه باید به نحو جدی و اساسی گزینش شده تا آموزش و پرورش دچار سهل انگاری نشود.

وی با اشاره به وجود برخی ناهنجاری های اجتماعی و ضد ارزشی در بدنه تعلیم و تربیت افزود: آسیبهای اجتماعی موجود در بدنه تعلیم و تربیت ناشی از بی تدبیری و بی توجهی مدیران گذشته متولی تعلیم و تربیت به امر گزینش گری و سهل انگاری به این بدنه مهم بوده است.

رئیس آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر تقویت هسته گزینش آموزش و پرورش افزود: تضعیف این بدنه سبب تضعیف بدنه وسیع تعلیم و تربیت شده و آموزش و پرورش اسلامی را به اهداف خود سوق نخواهد داد.

رضا قدمی، مسئول هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه تلاش دشمن برای از بین بردن ارزش های دینی و ولایی ملت ایران است، افزود: گزینشگران باید این روحیه ولایی را در آموزش و پرورش حفظ و تقویت کنند.

وی بیان داشت: گزینشگران باید در گزینش افراد دیانت و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار داده و تفکرات شخصی را در این امر خطیر مدنظر قرار ندهند.