چشمها به سوی بزرگترین رویداد فناوری الکترونیکی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، نماشگاه محصولات الکترونیک مصرفی 2010 از فردا پنجشنبه در لاس وگاس برگزار می شود.

در این نمایشگاه 2 هزار و 700 شرکت از 140 کشور حضور دارند و به رونمایی از 20 هزار محصول جدید می پردازند.

همچنین استیو بالمر مدیر اجرایی مایکروسافت، آلن مولالی مدیر فورد، پل اوتلینی رئیس اینتل و اولی- پکا کالاسوئو رئیس نوکیا کنفرانسهایی را در نمایشگاه لاس وگاس خواهند داشت.

در این نمایشگاه تمام محصولات الکترونیکی و رقابتهای فناوری که قرار است در سال 2010 به ظهور برسند معرفی می شوند.

در این نمایشگاه آخرین تازه های بخش فناوری به معرض دید گذاشته می شوند که در ادامه برخی از این تازه ها معرفی می شوند:

Nexus One

"نکسوس وان" عنوان اولین تلفن همراه چند عملکردی گوگل است و از آنجا که هدف از عرضه این محصول به چالش کشیدن "آی- فن" اپل است بی شک چشمهای بسیاری را به سوی خود جلب خواهد کرد. این تلفن همراه که برپایه سیستم عامل "آندروئید" گوگل استوار شده است یکی از تازه های نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی لاس وگاس است.

Smartbook

لوح- رایانه ها (Tablet) و یا کتابهای الکترونیک هوشمند (Smartbook) یکی از رویدادهای مهم سال 2010 هستند. هر چند اپل که قرار است لوح- رایانه خود را در ماه ژانویه معرفی کند اعلام کرده است که در این نمایشگاه حرفی از این محصول جدید خود نخواهد زد و رونمایی از این Tablet را به نمایشگاه "دنیای مک" (MacWorld) که قرار است از 27 ژانویه در سانفرانسیکو برگزار شود موکول کند.

در این خصوص یوکاری ایواتانی کان تحلیلگر وال استریت ژورنال نوشت: "به گفته منابع من، این لوح- رایانه بیشتر از اینکه شبیه به یک رایانه در مفهوم کلی باشد شبیه به یک آی- پاد لمسی است یا به زبانی ساده تر شبیه به کتاب الکترونیک کیندل است اما با تکامل و توسعه بیشتر."

همچنین به گفته کای فو لی رئیس سابق گوگل چین، لوح- رایانه اپل که قرار است از ماه مارس وارد بازار شود در سال اول ورود خود به بازار می تواند بیش از 10 میلیون دستگاه به فروش برساند.

از سویی دیگر شرکت هندی Notion Ink نیز قرار است صفحات لمسی ارزان قیمتی را در نمایشگاه لاس وگاس معرفی کند و Htc نیز لوح- رایانه خود را با عنوان Freescale به معرض دید می گذارد. این رایانه 199 دلار قیمت خواهد داشت.

"ایسوس" با لوح- رایانه Eee Pad و "لنوو" و "دل" نیز با محصولات جدید خود از دیگر حاضران بخش Smartbook خواهند بود.

سه بعدی ها

به گزارش مهر، توسعه و گسترش تلویزیونهای سه بعدی از دیگر رویدادهای این نمایشگاه است که پیش از این نیز در نمایشگاه برلین در ماه سپتامبر و نمایشگاه Ceatec توکیو در ماه اکتبر معرفی شده بودند. به طوری که پس از پاناسونیک، سامسونگ و ال. جی نیز قصد دارند تلویزیونهای سه بعدی خود را در نمایشگاه لاس وگاس معرفی کنند. قیمت این تلویزیونها بین دو هزار تا سه هزار یورو متغیر خواهد بود.

مایکروسافت

مایکروسافت یکی از غولهای شرکت کننده در این نمایشگاه است که پس از موفقیت ویندوز 7 قصد دارد پروژه "ناتال" را معرفی کند. ناتال یک سیستم تشخیص چهره و صدا است که امکان بازی با کنسول "ایکس باکس 360" را بدون نیاز به دسته فرمان (joystick) فراهم می کند.