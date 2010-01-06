سال 89 باید سال جهش فرهنگی تهران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به لایه‌های بنیادین، میانی و بیرونی فرهنگ اظهار داشت : امروز در این حوزه‌ها نیازمند کار و برنامه ریزی جدی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در بحث فرهنگی دچار آرمانگرایی شده‌ایم افزود : ما در سطح آرمانها متوقف شده و حرکتی برای عملیاتی کردن این آرمانها انجام نداده‌ایم. آرمانگرایی در توصیف با آنچه که در صحنه عمل می‌گذرد فاصله معناداری دارد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه اجتماعی و اصلاح ساختارهای این حوزه بیان داشت : کار عمیق فرهنگی باید در تمام بخشهای فرهنگی شهرداری به خوبی دنبال شود چرا که در این بخشها و حوزه‌ها می‌توان بسیار عمیقتر در مورد مسایل فرهنگی اجتماعی شهر عمل کرد.

طلایی با بیان اینکه 20 تا 30 سال است که در صحنه عمل کارهای فرهنگی دچار آزمون و خطا هستیم یادآور شد: در تولیدات محصولات فرهنگی در کل جامعه کند هستیم باید در این زمینه با توجه به اهداف مورد نظر جامعه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به اینکه بحث واگذاری فعالیتپهای شهرداری را باید فعالانه تر دنبال کنیم تصریح کرد: شهر تهران نیازمند رصدخانه فرهنگی است و فعالیتهای فرهنگی تهران باید با کمک اساتید و نخبگان حوزه‌های مختلف فرهنگی دیده‌بانی و بررسی شوند.

وی گسترش نهادهای مردم نهاد در حوزه‌های فرهنگی، ایجاد زبان مشترک میان مبلغان فرهنگی و توجه به بنیان‌ خانواده را از نیازهای شهر تهران و از راهکارهای ارتقاء قعالیتهای فرهنگی دانست و ادامه داد : قانون ستیزی در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک ارزش است و این مصیبتها ناشی از غفلت ما در حوزه‌ فرهنگ است و اگر در این حوزه به خوبی کاری کرده بودیم اوضاع چنین نبود.