پیام عبدالله بن عبدالعزیز در اختیار بشار اسد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته با بشار اسد در دمشق دیدار کرد.

در این دیدار پیام عبدالله بن عبدالعزیز توسط سعود الفیصل در اختیار بشار اسد قرار گرفت. این پیام در مورد اوضاع منطقه، راه های تقویت رایزنی و همکاری عربی برای حل مشکلات منطقه بود.

آخرین رویدادهای جهان عرب و چالش های فرا روی آن به ویژه در عرصه های فلسطین و یمن از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

طرفین بر تمایل شدید سوریه و عربستان برای برقراری وحدت و ثبات در اراضی یمن و نیز ضرورت تحقق آشتی ملی در فلسطین تاکید کردند.

فیصل و اسد همچنین اعلام کردند که تداوم هماهنگی و رایزنی سوری و سعودی در قبال پرونده های عربی و موضوعات مورد اهتمام طرفین به گونه ای که در راستای منافع تمامی اعراب باشد بسیار حائز اهمیت است.