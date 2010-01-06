دو بزرگراه مهم تهران صاحب دیوار صوتی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی شفعیعی با بیان این مطلب اظهار داشت : طی بررسیهای انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا از وضعیت آلودگی صوتی بزرگراههای منطقه 2‌ بزرگراه شیخ فضل‌الله حدفاصل زیر پل ستارخان و بزرگراه چمران ورودی جلال آل احمد، گیشا، دارای بیشترین آلودگی صوتی شناخته شدند همچنین شهروندان نیز از طریق سامانه 137، شکایتهای بسیاری از میزان آلودگی صوتی این محدوده داشتند.

وی افزود: با توجه به نزدیکی منازل مسکونی به سواره رو و نبود فضای سبز و فاصله کافی میان بزرگراه و محدوده مسکونی در این دو نقطه، احداث دیوار صوتی برای این محدوده در نظر گرفته شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 2 بیان داشت :‌ این دو دیوار صوتی به صورت شفاف و از جنس پلکسی گلاس بوده که دارای نمای زیبایی است و مانند دیگر دیوارهای صوتی ظاهری خشن و سخت ندارد.

شفیعی با بیان اینکه این نوع دیوار نیز کاملا در برابر صوت به صورت عایق عمل می‌کند اظهار داشت: ‌دیوارهای پلکسی گلاس ضخامتی 6 میلی متری دارد و از دو لایه تشکیل شده و میان آن فضایی خلاء وجود دارد و از مقاومت خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد : این دیوارها در هر دو اتوبان به طول 1 کیلومتر و ارتفاع 4 متر احداث خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 2 یادآور شد: احداث دیوار صوتی بزرگراه چمران که هفته گذشته آغاز شد تا پایان سال به اتمام می‌رسد و بعد از آن در سال آینده دیوار صوتی بزرگراه شیخ ‌فضل‌الله آغاز می‌شود.