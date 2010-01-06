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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

در کل جهان؛

سال گذشته دستکم 28 کارمند سازمان ملل کشته شدند

سال گذشته دستکم 28 کارمند سازمان ملل کشته شدند

سازمان ملل متحد در گزارشی از کشته شدن دستکم 28 نفر از کارکنان خود در حین انجام وظیفه طی سال 2009 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل در گزارشی در این باره اعلام کرد: دهها پرسنل این سازمان در راستای ایفای وظیفه خود در سال گذشته جانشان را فدا کرده و قربانی شدند که تعداد آنها دستکم به 28 نفر می رسد.

در این بیانیه ضمن تائید بر لزوم امضای یک معاهده جهانی برای حفاظت از جان کارکنان سازمان ملل اعلام شده است که 17 نفر از این کارکنان غیر نظامی تنها در پاکستان و افغانستان کشته شده و 5 نفر دیگر که برای "کمک و امداد سازمان برای آوارگان فلسطینی" (آنروا) کار می کردند در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه کشته شدند.

همچنین بر اساس این گزارش 2 نفر از کارکنان این سازمان نیز در سومالی  کشته شدند .

در این گزارش اعلام شده است که بیش از دو سوم از کشته ها از کارمندان محلی بودند که سازمان ملل آنها را برای پیشبرد در امر کمک رسانی به انسانها استخدام کرده بود.

کد مطلب 1012378

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