اساسنامه جامعه اسلامی دانشگاهیان اصلاح و تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای نمایندگان جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران در دفتر این تشکل تشکیل و آخرین تغییرات و پیشنهادات واحدها با توجه به اجلاس عمومی جامعه در مورد تکمیل اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.

علی عباسپور فرد تهرانی - دبیر کل جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با تسلیت ایام عزای حسینی و ابراز تاسف از حرمت‌شکنی عاشورای حسین(ع) گفت: جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران در مسائل سیاسی حضور آگاهانه دارد و با تاسی از منویات رهبر فرزانه انقلاب در خط ولایت امام خمینی(ره) و در راستای منافع ملی حرکت می‌کند؛ لذا این تشکل هیچ‌وقت دچار هیجانات کاذب سیاسی نمی‌شود.

وی افزود: جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با تصویب و تغییرات اساسنامه پس از 30 سال سعی دارد با حداقل تغییرات به خط اصیل انقلاب پایبند باشد، لذا این تغییر و تشکیل جلسات، حضور جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران را در صحنه سیاسی علمی و فرهنگی پویاتر و منسجم‌تر می کند.

مظاهری - ‌قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران نیز با ارایه عملکرد کمیته سیاسی فرهنگی جامعه و موضع‌گیری‌های این تشکل در روند قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران تنها منبع رسمی و گویا در انعکاس مواضع این تشکیل فراگیر علمی و دانشگاهی است.

مظاهری از برنامه‌ریزی و برگزاری مجدد جلسات مرکز تحقیقات استراتژیک جامعه اسلامی دانشگاهیان خبر داد.

دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران نیز از افزوده شدن چند تبصره جدید به اساسنامه این تشکل خبر داد و گفت که هدف اصلی این تبصره‌ها استفاده از حضور نخبگان جوان در جامعه اسلامی دانشگاهیان است.

وی افزود: تاکنون تنها اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌توانستند در این تشکل عضو شوند ولی با مصوبه جدید نخبگانی که دارای شرایط موجود در اساسنامه هستند می‌توانند به عضویت جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران درآیند، در واقع این مصوبه راه را برای حضور نخبگان جوان هموارتر کرده است.