اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، موتورسواران کراس استان به مسابقات قهرمانی کشور که از تاریخ 18 دی به مدت دو روز در کرمان برگزار می شود، اعزام خواهند شد. حسین حمامی و مصطفی پدرام فر در کلاس 80، محمدخانی و سیدمحمد خراشادی زاده در کلاس 125 سی سی، سعید قربان زاده و مرتضی مصطفی نژاد در کلاس 250 سی سی اعضای تیم اعزامی را تشکیل خواهند داد.

مسابقات پینگ پنگ قهرمانی استان برگزار می شود

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان استان برای اعزام به مسابقات سومین دوره المپیاد ایرانیان در بیرجند برگزار می شود. رئیس هیئت پینگ پنگ استان گفت: این مسابقه با حضور شش نفر و به صورت دوره ای پنج شنبه 17 دی ساعت 19 در سالن سرحدی برگزار خواهد شد.

علیرضا حمیدی خاطرنشان کرد: در این مسابقه چهار نفر انتخاب و به مسابقات سومین دوره المپیاد ایرانیان اعزام خواهند شد.

نخستین کارگاه آموزشی کوهنوردی در سربیشه برگزار شد

این کارگاه با شرکت 40 نفر و با هدف توسعه و تعمیم ورزش کوهنوردی و آشنایی علاقه‌مندان با این رشته برگزار و در این کارگاه شرکت‌کنندگان نحوه انجام فعالیت کوهنوردی و صعود به کوه را به صورت تخصصی فرا گرفتند و دوره تکمیلی این کارگاه آموزشی با عنوان مربیگری در آینده برگزار می‌شود.

برگزاری یک دوره مسابقه تیراندازی بانوان در بیرجند

یک دوره مسابقه تیراندازی بانوان به مناسبت سالروز کشف حجاب در بیرجند برگزار می ‌شود، مریم افزا نایب رئیس هیئت تیراندازی شهرستان بیرجند گفت: این مسابقه در تاریخ 17 دی ‌ماه سال جاری ساعت 15 در سالن تیراندازی ارتش برگزار می ‌شود.

برپایی کلاس استاژ داوری کاراته استان

کلاس استاژ داوری کاراته استان در خانه کاراته بیرجند برگزار شد، مسئول کمیته داوران کاراته استان گفت: این کلاس به مدت دو روز در قسمت تئوری و عملی و با حضور 28 نفر از شهرستان‌های قاین، سربیشه و بیرجند برگزار شد که در پایان 16 نفر در این کلاس قبول شدند.

مریم افزا تصریح کرد: هدف از برگزاری این کلاس بالا بردن سطح فنی داوران و آشنایی داوران با جدیدترین تغییرات داوری بود و در حال حاضر با برگزاری این کلاس‌ها تعداد داوران زیاد و در آینده نزدیک از همین داوران جدید در مسابقات کاراته استان و شهرستان استفاده می ‌کنیم.