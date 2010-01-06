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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

سعید بیابانکی از حافظ سخن می گوید

سعید بیابانکی از حافظ سخن می گوید

سعید بیابانکی شاعر و منتقد دوشنبه 21 دی در فرهنگسرای انقلاب به بررسی زیبایی‌شناسی شعر حافظ در حوزه ادب و فارسی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که هر هفته دوشنبه با حضور پژوهشگران و استادان ادب پارسی  برگزار می‌شود میزبان تمامی علاقمندان  به ویژه دانشجویان فرهنگیان و دانش آموزان است.

کارگاه نقد و بررسی حافظ‌ شناسی از سلسله نشستهای کانون ادبی این فرهنگسرا به منظور آشنایی با مفاخر ایران زمین است که در آن به جایگاه حافظ در عرصه فرهنگ و ادب پارسی پرداخته می‌شود.

این نشستها دوشنبه‌ هر هفته با حضور بیابانکی و دیگر پژوهشگران در عرصه حافظ‌شناسی  ساعت 17 در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی برپا می‌شود.

 

کد مطلب 1012382

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