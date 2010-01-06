سعید بیابانکی از حافظ سخن می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که هر هفته دوشنبه با حضور پژوهشگران و استادان ادب پارسی برگزار میشود میزبان تمامی علاقمندان به ویژه دانشجویان فرهنگیان و دانش آموزان است.
کارگاه نقد و بررسی حافظ شناسی از سلسله نشستهای کانون ادبی این فرهنگسرا به منظور آشنایی با مفاخر ایران زمین است که در آن به جایگاه حافظ در عرصه فرهنگ و ادب پارسی پرداخته میشود.
این نشستها دوشنبه هر هفته با حضور بیابانکی و دیگر پژوهشگران در عرصه حافظشناسی ساعت 17 در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی برپا میشود.
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