سعید بیابانکی از حافظ سخن می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که هر هفته دوشنبه با حضور پژوهشگران و استادان ادب پارسی برگزار می‌شود میزبان تمامی علاقمندان به ویژه دانشجویان فرهنگیان و دانش آموزان است.

کارگاه نقد و بررسی حافظ‌ شناسی از سلسله نشستهای کانون ادبی این فرهنگسرا به منظور آشنایی با مفاخر ایران زمین است که در آن به جایگاه حافظ در عرصه فرهنگ و ادب پارسی پرداخته می‌شود.

این نشستها دوشنبه‌ هر هفته با حضور بیابانکی و دیگر پژوهشگران در عرصه حافظ‌شناسی ساعت 17 در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی برپا می‌شود.