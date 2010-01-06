"نیوه مانگ" در سینماهای آرژانتین روی پرده رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم چهارمین ساخته کارگردان سینمای ایران بهمن قبادی توسط پخش کننده آرژانتینی پریمر پلانو در سینماهای این کشور به نمایش درآمد.

فیلم سینمایی "نیوه مانگ" تاکنون در بیش از 60 جشنواره از سراسر دنیا حضور داشته است و توانسته 10 جایزه بین‌المللی را کسب کند. این فیلم سال 2006 در اولین حضور بین‌المللی خود، در پنجاه و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستین اسپانیا به نمایش درآمد و توانست جایزه صدف طلایی را کسب کند.

این فیلم در همین دوره از جشنواره فیلم سن سباستین دو جایزه دیگر شامل جایزه بهترین فیلمبرداری و همچنین جایزه انجمن منتقدان بین‌المللی (فیپرشی) را به دست آورد.

مچ فکتوری پخش‌کننده جهانی این فیلم، تاکنون حقوق پخش آن را به بیش از 30 کشور در سراسر دنیا واگذار کرده است. این فیلم در سال 2008 در لیست 100 فیلم برگزیده مجله تایم قرار گرفته بود.