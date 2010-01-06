همایش بین المللی عفاف و حجاب در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سیروس صابری در دومین جلسه بررسی برنامه های همایش بین المللی عفاف و حجاب که پیش از ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه محور و برنامه دور سوم سفر رئیس جمهور وهیئت همراه به استانها بیشتر گرایش فرهنگی و اجتماعی دارد برگزاری این همایش ها و سمینارها می تواند در ارائه اطلاعات دقیق و داده ها و تحلیل های مستند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه در زمان تصویب طرح ها نقش موثر و بسزایی داشته باشد.

وی افزود: رویکرد وزارت کشور در برگزاری همایش ها و سمینارها در حوزه عفاف و حجاب یک رویکرد سیستمی است که بر پایه آن در 35 دانشگاه بزرگ کشور به ابعاد و محورهای مختلف این موضوع با نگاه علمی و تخصصی پرداخته خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خاطرنشان کرد: مسئولیت بررسی ابعاد بین المللی این موضوع به استان قزوین واگذار شده و دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) به عنوان دبیر برگزاری همایش تعیین و انتخاب شده است.

وی تصریح کرد: برای ارتقاء سطح کیفی و کاربردی کردن دستاوردها و نتایج این همایش باید از ظرفیتها و توانمندی تمامی اصحاب اندیشه و نظر، دستگاه های اجرایی و دانشجویان خارجی مستقر در ایران استفاده کنیم.

صابری در پایان بر بهره مندی از تجربیات و توان علمی و پژوهشی مراکز و موسسات تحقیقاتی توانمند در این حوزه تأکید کرد.

در این جلسه همچنین رضا سجادفر مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری با ارائه گزارشی از نحوه تشکیل کمیته عفاف و حجاب و ضرورت برگزاری این همایش در این خصوص خاطرنشان کرد: کمیته حجاب و عفاف از کمیته های سه گانه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی است که برگزاری نشستها و همایشهای دانشگاهی از جمله ماموریتها و وظایف این کمیته است و برگزاری همایش بین المللی عفاف و حجاب در همین راستا باید ارزیابی شود.

در ادامه اعضا دیدگاه های خود را در خصوص برگزاری این همایش بین المللی مطرح کردند.

همایش بین المللی حجاب و عفاف سال آینده در قزوین برگزار خواهد شد.