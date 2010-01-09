احمد محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مسابقات انتخابی ژیمناستیک نوجوانان و جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در توکیو ژاپن، گفت: این چهارمین تست تیم ملی ژیمناستیک نوجوانان و جوانان کشورمان برای این مسابقات است و تصمیم داریم از بین این نفرات کسانی را انتخاب کنیم که بتوانند در افزایش جایگاه تیمی و امتیاز تیم ایران موثر واقع شوند.

انتخاب ناظرانی که با ملی پوشان رفاقت ندارند

وی افزود: خوشبختانه تیم های رده پایه ما شرایط خوبی دارند و مشکلی از بابت رسیدن آن ها به حد نصاب های تعیین شده نداریم. تلاش هم کرده ایم تا برای کاهش حرف و حدیث ها در اطراف تیم از کارشناسان ومربیان و داورانی استفاده کنیم که شاگردانشان در تیم نبوده یا به هیچ عنوان دوستی و رفاقتی بین نفرات و مربیانشان وجود نداشته باشد.

سطح مربیان ارمنستانی با ایرانی‌ها برابری می کرد

وی در پاسخ به این سوال که چرا با مربیان ارمنستانی قطع همکاری کرده اید گفت: مربیانی که از ارمنستان به ایران آمده بودند از نظر سطح فنی با مربیان داخلی برابر بودند به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا هزینه ایی را که برای این مربیان می دهیم سرشکن کرده و بین مربیان داخلی تقسیم کنیم تا انگیزه آنها بالا برود و خوشبختانه در این راه هم موفق بودیم.

تیم بزرگسالان نیاز به مربی خارجی دارد

محتشمی خاطرنشان کرد: البته ما برای تیم جوانان و بزرگسالان خود نیاز به مربی خارجی درجه یک داریم و باید به زودی در این خصوص به جواب قطعی برسیم. متاسفانه مدتی با کشور چین رایزنی کردیم اما آنها پاسخ روشنی به ما ندادند. درخواستی از کشور ژاپن داشتیم که امیدواریم تا چند هفته آینده به ما در این خصوص پاسخ دهند. با تیم‌های پایه و نوجوان هم با مربیان داخلی کار می کنیم.

با "آرمن" نتیجه متوسطی گرفتیم

وی در مورد قطع همکاری با "آرمن اسکوئیان" مربی ارمنی تیم ملی کشورمان در تابستان سال جاری هم گفت: این مربی نتیجه متوسطی را با تیم ملی رقم زد و هرچند در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در سوریه موفق شد تیم کشورمان را برای اولین بار صاحب مدالهای بی شمار کرده و ایران را بر سکوی قهرمانی آسیا قرار دهد اما کسب این نتیجه توسط تیم ایران در سوریه یک استثناء بود، زیرا کشورهای قدرتمندی چون چین، کره و ژاپن در این دیدارها حضور نداشتند و قطعا نمی توان این مسابقات را محک مناسبی برای ارزیابی تیم و مربی دانست.

نمی توانیم نتایج دوره قبل را تکرار کنیم

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ادامه داد: رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در توکیو (اسفند سال 88) با حضور قدرت های برتر این رشته برگزار شده و بدلیل انتخابی بودن المپیک سنگاپور مسابقات بسیار سنگینی است. مطئمنا با این شرایط نمی توانیم نتایج دوره قبل را تکرار کنیم. در کنار این مسئله تیم ملی اصلی ما در آن سال هنوز در رده سنی جوانان بودند و تجربه خوبی برای مصاف با حریفان داشتند اما ترکیب تیم جوانان ما در حال حاضر تغییر کرده و نیاز به تجارب بیشتری دارد.

طاهرخانی در حال حاضر فنی ترین مربی ایرانی است

محتشمی در پاسخ به این سوال که آیا طاهرخانی مربی ایده آلی برای تیم ملی کشورمان است یا نه؟ گفت: درحال حاضر حسین طاهرخانی بهترین و فنی ترین مربی داخلی است که می تواند در راس تیم ملی قرار گیرد و تیم ملی با کمک وی آبرومندانه در رقابتهای بین المللی حضور پیدا کرده است اما این به این معنی نیست که از حضور مربیان خارجی در ترکیب تیم استفاده نکنیم.

ملی پوشان روزی آرزوی اجرای این حرکات را داشتند

وی با مثبت ارزیابی کردن سطح فنی تیم ملی ژیمناستیک کشورمان گفت: ملی پوشان ما در حالی هم اکنون حرکاتی را در مسابقات اجرا می کنند که روزی آرزوی اجرای همین حرکات را داشتند. شاید تنها مشکل آنها این باشد که با وجود انجام حرکات مختلف جریمه امتیازی می دهند.

برای قهرمانی نیاز به هزینه کردن داریم

رئیس فدراسیون ژیمناستیک با تاکید بر اینکه برای کسب عناوین قهرمانی نیاز به یک هزینه کرد مقبول داریم، افزود: سالن و برنامه های مختلفی برای آمادگی تیم ملی تدارک دیده شده است و حتی بیشتر از حد امکانات خود برای تیم ملی توان گذاشته ایم اما برای موفقیت نیاز به کمک و فراهم شدن اعتبارات از طریق کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی داریم.

تیم ملی ژیمناستیک ایران در حالی بعد از 14 سال در سال 1386 راهی دهمین دوره مسابقات قهرمانی ژیمناستیک جوانان آسیا در سوریه شد که توانست با کسب 10 مدال شامل 5 مدال طلا 3 مدال نقره و 2 برنز عنوان قهرمانی این دیدارها را بدست آورد.