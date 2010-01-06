فرماندار کرج خواستار توجه نهادها برای حل مشکلات خانواده های مددجویان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه را خانواده های مددجویان معرفی و بر گسترش خدمات رسانی به آنان تاکید کرد.

وی با تاکید بر بهبود خدمات رفاهی به خانواده های مددجویان، آنان را قشری از جامعه دانست که بیشتر در معرض آسیبهای روحی و روانی قرار دارند.

فرهادی ادامه داد: با تعامل ارگانهای دولتی از قبیل سازمان بهزیستی، نهاد ریاست جمهوری، اداره بازرگانی، شوراهای اسلامی، خیران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ... می ‌توان بخش قابل توجهی از نیاز مالی خانواده هایی را که سرپرست یا نان آور آنها در زندان به سر می برد را رفع کرد.

فرماندار شهرستان کرج با بیان اینکه تصور کنید خانواده ای نان آور نداشته باشد و از سوی دیگر بخواهد با فشار اقتصادی جامعه دست و پنجه نرم کند که مسلما این کار سختی است و به حمایت ارگانهای دولتی و غیر دولتی نیاز دارد، یاد آور شد: توانمند سازی خانواده های زندانیان امری پسندیده است و از بار فشار مالی خانواده ها می کاهد.

وی خاطرنشان کرد: حقیقت این است که آسیبهای اجتماعی این قشر با حرف کاهش نمی یابد و به هماهنگی دستگاه های دولتی نیاز دارد تا هر اداره ای به سهم و توان خویش به یاری خانواده های مددجویان بشتابد.

وی خرید تجهیزاتی چون عینک و سمعک، تهیه جهیزیه برای خانواده های بی بضاعت، تهیه کالاهای مصرفی برای این خانواده ها، درمان بیماری های خاص و کمک هزینه های دیگر را از جمله گامهای عملی دانست که در کاهش مشکلات این قشر از جامعه موثر است.

فرماندار شهرستان کرج خواستار حل مشکلات مددجویان در داخل ندامتگاه ها شد و تاکید کرد: امیدواریم مشکلات فیزیکی زندان ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا از فشار روحی - روانی آنان نیز کاسته شود.

عیسی فرهادی تحرک بیشتر دستگاه ها و نهادهای مسئول در این زمینه را عامل پیگیری هرچه بهتر مشکلات خانواده های مددجویان ذکر کرد و یاد آور شد: دولت دهم به اقشار آسیب پذیر توجه خاصی دارد و این موضوع باید مد نظر ادارات مروبطه قرار گیرد.