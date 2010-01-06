مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخریب چهره های نظام و انتساب آنها به بیگانگان به ضرر نظام است و اصلا مورد تایید نیست در عین حال تاکید کرد که نقد اصولی رفتار افراد ایرادی ندارد .

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه انتقاد از چهره های داخل نظام و معتقد به قانون، با فتنه گران متفاوت است، تصریح کرد: چهره های معتقد به نظام باید در شرایط فتنه مواضع خود را حساب شده، دقیق و از روی بصیرت انتخاب کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه برخی خواص در کشور متاسفانه دقت لازم را در موضع گیری ها به خرج نمی دهند و به این دلیل در معرض نقد قرار می گیرند، افزود: این نقدها نیز به دلیل دقت زیاد برخی افراد در احوال خواص است که در جامعه نیز منتشر می شود.

نبوی ادامه داد: برخی از افراد نیز با تبری نجستن از فتنه گران، خود را در دام فتنه انداخته اند و باید پاسخگوی این اعمال خود باشند.

مدیرمسئول روزنامه رسالت اضافه کرد: این افراد نیز تا زمانی که مواضع خود را روشن نکنند و رفتارهایی را که در روز عاشورا انجام شده، محکوم نکنند، در افکار عمومی متهم هستند.

وی در پاسخ به اینکه وظیفه رسانه های داخلی در مقابل فتنه گری ها و بهره برداری رسانه های خارجی در جریانات اخیر چیست، اظهارداشت: در شرایط کنونی رسانه های داخلی باید با توجه به توصیه های رهبری، برای ایجاد آرامش در جامعه تلاش کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: چهره های مطرح و خواص باید با روشن کردن ابعاد این فتنه از طریق رسانه های جمعی، فضای بصیرت بخشی و آگاهی به جامعه را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: در فضای کنونی باید از سخنان تردیدآمیز وابهام آفرین که مسئله را از حالت شفاف خارج می کند، پرهیز کرد و رسانه ها نیز باید با اطلاع رسانی و تبیین پیام حضور تاریخی مردم در روز 9 دیماه در اعتراض به حرمت شکنی در روز عاشورا، فتنه گری را محکوم کنند.

نبوی با بیان اینکه فتنه و فتنه گری از طرف هر فردی محکوم است و همه وظیفه دارند برای محکوم کردن و تقبیح این موضوع تلاش کنند، خاطرنشان کرد: مسئولان نظام باید بیش از پیش برای روشنگری ابعاد فتنه های اخیر و محکوم کردن این رفتارها تلاش کنند.

وی همچنین افزود: رسانه های کشور یا متشکل از نخبگان جامعه هستند و یا نظرات نخبگان را منعکس می کنند و این موضوع خود به بالابردن بصیرت در جامعه کمک می کند و از این طریق نیز می توان با محکوم کردن فتنه گران ریشه های فتنه در داخل و خارج را افشا کرد.

مدیرمسئول روزنامه رسالت در بیان اینکه افراد چگونه می توانند اعتراضات خود را در چارچوب قانون و مسیرهای قانونی بیان کنند، به مهر گفت: باید اصولی که در چارچوب قانون اساسی در این باره آمده، نهادینه شود. به عنوان مثال براساس قانون حق برپایی تجمعات و داشتن نشریات و رسانه ها حق مردم است.

وی تاکید کرد: باید قانون در این زمینه روشن شود و اگر نقصی هم وجود دارد برطرف شود و افراد بتوانند در چارچوب قانون با مجوز قانونی از وزارت کشور، در مسیر مشخص و زمان معین تظاهرات کنند.

نبوی با اشاره به اینکه نمی شود هر کسی، هر زمانی که دلش خواست به خیابان برود و تظاهرات کند و در پاسخ به اینکه آیا زمینه های راهپیمایی اعتراض آمیز قانونی در حال حاضر در کشور فراهم است، گفت: شرایط کنونی کشور، فضای فتنه است یعنی از سخن حق هم سوء استفاده می شود، در چنین شرایطی فضا برای اینگونه اقدامات فراهم نیست، و حتی اگر افرادی به فرض به نتیجه انتخابات نیز اعتراض داشته باشند، نباید در روز قدس و 13 آبان و عاشورا به خیابان بیایند.