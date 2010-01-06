گوگل قهرمان هوشمند جدید خود را معرفی کرد/ تصویر ابر موبایل گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه که با هدف رقابت تلفن هوشمند محبوب بازار جهان یعنی آی فن ارائه شده است تنها از طریق فروشگاههای آنلاین مرتبط با گوگل در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و متفاوت از دیگر تلفنهای هوشمند نکسوس با خدمات یا بدون خدمات تلفن همراه ارائه خواهد شد.

ارائه دهنده خدمات این گوشی شرکت T-Mobile است و شرکتهای Verizon در ایالات متحده و Vodafone در اروپا در آینده به دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات نکسوس افزوده خواهند شد.

قیمت این گوشی در صورت قرار گرفتن تحت پوشش خدمات شرکتها 180 دلار و در صورت استفاده نکردن از این خدمات 530 دلار خواهد بود. از ویژگی های این تلفن همراه صفحه کلید صوتی است که به کاربران امکان می دهد با صحبت کردن پیامها یا نامه های الکترونیکی خود را نوشته و ارسال کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، نکسوس1 از نمایشگری 3.7 اینچی و لمسی، دوربینی پنج مگاپیکسلی، اتصال WiFi، شتاب سنج و قطب نما برخوردار است. این گوشی آخرین نسخه سیستم عامل اندروید گوگل را دارا بوده و گوگل از آن به عنوان رقیبی قدرتمند برای برترین محصول کنونی شرکت اپل، یعنی تلفن هوشمند آی- فن یاد می کند.