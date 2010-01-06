623 پرونده متخلفان اقتصادی در بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالمهدی تمجیدی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی قاچاق کالا استان افزود: این تعداد پرونده در راستای تجارت غیررسمی و ورود غیرقانونی کالا به استان تشکیل شده است که نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

وی با بیان اینکه افزایش تخفیفات گمرکی در جهت کاهش تخلفات و قاچاق کالا تاثیرگذار بوده است، گفت: افزایش تخفیفات سود بازرگانی از 15 به 20 درصد در چهارماه گذشته از سال جاری و تداوم آن در سطح بنادر و گمرکات استان بوشهر افزایش اشتغال‌زایی، ‌ارتقاء سطح فعالیت‌های بندری، توسعه صادرات و کاهش فعالیت‌ها و تجارت غیرقانونی و کاهش حجم پرونده‌ های قاچاق کالا در استان را به دنبال داشته است.

ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: در چهار ماهه دوم سال‌ جاری با توجه به اعطای تحقیقات سود بازرگانی یاد شده به بنادر بالغ بر 850 میلیون دلار کالا به استان وارد شده که 83 درصد رشد را نسبت به چهار ماهه نخست امسال نشان می ‌دهد.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: ستاد پیشگیری از قاچاق کالا 22 محور اساسی را که پوشش‌ دهنده تمام موارد و کالاهای است که جنبه غیرقانونی دارند، در دست بررسی دارد.

سید حسین حسینی محمدی با تاکید بر برگزاری نشست‌های منظم ستاد پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در استان گفت: بررسی موضوعاتی از قبیل، ارزیابی تاثیر اعطای تخفیفات سود بازرگانی کالاهای وارداتی از گمرکات استان در پیشگیری از قاچاق و توسعه زیرساخت‌ های بندری، افزایش حجم مبادلات تجاری، کاهش شیوه‌ های غیررسمی تجارت باید در این کمیته مورد توجه قرار گیرد.