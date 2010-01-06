شهرداری کرج به دو هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهر از مشکلات ترافیکی رنج می برد و به برنامه ریزی مدون شهری نیاز دارد.

شهردار کرج از استارت 50 پروژه بزرگ عمرانی در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: پروژه تقاطعهای غیر همسطح و بزرگراه های شمالی و جنوبی از اهم این طرحهاست.

وی به تلاش شهرداری کرج برای کاهش زمان اتمام پروژه های عمرانی از چهار سال و نیم به زیر دو سال و نیم اشاره کرد و گفت: این موضوع ضمن آنکه موجب صرفه جویی در اعتبارات عمرانی شهرداری می شود، تقویت اعتماد مردمی را نیز به همراه خواهد داشت.

جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از داخل و خارج کشور

شهردار کرج همچنین از جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از داخل و خارج کشور برای مشارکت در پروژه های شهری خبر داد و اظهار داشت: مذاکره با گروه های سرمایه گذاری و آن دسته از بانکهای خارجی که سهام دار ایرانی دارند نیز در دستور کار شهرداری کرج قرار دارد تا بخشی از مشکلات شهر از این طریق حل و فصل شود.

فعالیت هشت هزار نفر در شهرداری کرج

آقازاده مجموع پرسنل و نیروی کار شهرداری کرج را هشت هزار نفر اعلام کرد و تصریح کرد: هماهنگی و ساماندهی این میزان نیرو که تعداد آن از پرسنل برخی وزارتخانه ها نیز بالاتر است کار آسانی نیست و جدیت مدیران رده بالای شهرداری را می طلبد.

فاصله تعداد ایستگاه های آتش نشانی در کرج با استانداردهای موجود

شهردار کرج عنوان کرد: در حال حاضر 15 ایستگاه آتش نشانی داریم که شش ایستگاه نیز در آینده به بهره برداری می رسد که جمعا به 21 ایستگاه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه «ما دومین شهر کشور هستیم که ایستگاه مخصوص بانوان نیز داریم و این امتیاز خیلی خوبی است» ادامه داد: با توجه به جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری کرج برای رسیدن به حد استاندارد باید حدود پنج تا شش ایستگاه دیگر را در آینده طراحی و احداث کنیم که هم اکنون دو ایستگاه آن طراحی شده است و اگر به سقف 26 و 27 ایستگاه دست یابیم به استاندارد رسیده ایم.