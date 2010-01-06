محمد مهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: اتفاقاتی که در دیدار رفت دو تیم شهرداری گرگان و مهرام تهران رخ داد، خواست هیچ یک از دو تیم نبود. اما به هر حال عوامل بسیاری دست به دست هم داد تا آن بازی تحت تاثیر آن حواشی قرار گیرد. حاشیه‎هایی که قرار نیست دوباره شاهد آنها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اعضای خانواده بزرگ بسکتبال با یکدیگر صمیمی هستند، ادامه داد: هیچ مشکلی با مهرام و به خصوص سرمربی این تیم (مصطفی هاشمی) ندارم. ریشه رفاقت قدیمی که با او داشتم را به مسائل حاشیه‏ای نمی‎فروشم. بنابراین به فکر انتقام از او و تیمش هم نیستم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به شرایط تیمش برای دیدار فردا (پنجشنبه) مقابل مهرام اشاره کرد و گفت: مصدومیت "آنتونیو"، "بریک تارور"، بابک نظافت و حامد سهراب‎نژاد شرایط کلی تیم را تحت تاثیر قرار داده است. البته غیبت این بازیکن در دیدار فردا صد درصد نیست. اما به هر حال اگر هم بازی کنند، نمی‎توانند مهره‎ای کامل برای شهرداری گرگان باشند.

ایزدپناه که آسیب‎دیدگی بازیکنانش را نتیجه دیدار هفته پیش با هیئت بسکتبال شهرکرد می‎داند، تصریح کرد: در مجموع برای دیدار با مهرام شرایط نرمال و طبیعی نداریم. به همین دلیل بیشتر از شکست مهرام، از حالا به فکر از پیش رو برداشتن پتروشیمی بندرامام در دیدار هفته آینده هستیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تاکید کرد: منطق می‎گوید که من و شاگردانم برای قرار گرفتن در جمع تیم‎های راه یافته به مرحله پلی‎آف توانایی حذف مهرام را نداریم اما می‎توانیم با کنارزدن پتروشیمی خود را در این جمع قرار دهیم. به همین دلیل است که شکست پتروشیمی از برنده بودن در دیدار با مهرام برای‌مان ارزش بیشتری دارد.