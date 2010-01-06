محمد مهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: اتفاقاتی که در دیدار رفت دو تیم شهرداری گرگان و مهرام تهران رخ داد، خواست هیچ یک از دو تیم نبود. اما به هر حال عوامل بسیاری دست به دست هم داد تا آن بازی تحت تاثیر آن حواشی قرار گیرد. حاشیههایی که قرار نیست دوباره شاهد آنها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه اعضای خانواده بزرگ بسکتبال با یکدیگر صمیمی هستند، ادامه داد: هیچ مشکلی با مهرام و به خصوص سرمربی این تیم (مصطفی هاشمی) ندارم. ریشه رفاقت قدیمی که با او داشتم را به مسائل حاشیهای نمیفروشم. بنابراین به فکر انتقام از او و تیمش هم نیستم.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به شرایط تیمش برای دیدار فردا (پنجشنبه) مقابل مهرام اشاره کرد و گفت: مصدومیت "آنتونیو"، "بریک تارور"، بابک نظافت و حامد سهرابنژاد شرایط کلی تیم را تحت تاثیر قرار داده است. البته غیبت این بازیکن در دیدار فردا صد درصد نیست. اما به هر حال اگر هم بازی کنند، نمیتوانند مهرهای کامل برای شهرداری گرگان باشند.
ایزدپناه که آسیبدیدگی بازیکنانش را نتیجه دیدار هفته پیش با هیئت بسکتبال شهرکرد میداند، تصریح کرد: در مجموع برای دیدار با مهرام شرایط نرمال و طبیعی نداریم. به همین دلیل بیشتر از شکست مهرام، از حالا به فکر از پیش رو برداشتن پتروشیمی بندرامام در دیدار هفته آینده هستیم.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تاکید کرد: منطق میگوید که من و شاگردانم برای قرار گرفتن در جمع تیمهای راه یافته به مرحله پلیآف توانایی حذف مهرام را نداریم اما میتوانیم با کنارزدن پتروشیمی خود را در این جمع قرار دهیم. به همین دلیل است که شکست پتروشیمی از برنده بودن در دیدار با مهرام برایمان ارزش بیشتری دارد.
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