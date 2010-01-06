بررسی ویژه پرونده فرزندان ماموران دولتی جهت انتقال به دانشگاههای داخل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری صبح چهارشنبه در سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاهها در دانشگاه خلیج فارس گفت:‌ هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاهها تا پایان بهمن ماه امسال مجوز بررسی صلاحیتهای علمی و عمومی را برای جذب افراد در دانشگاهها دارد.

وی با تاکید بر اینکه بورسیه‌ها نیز مشمول همین شرایط هستند گفت: دانشگاهها باید تلاش بکنند تا بورسیه ها را در اولویت جذب هیئت علمی قرار دهند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم درباره انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور گفت: انتقال این افراد به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و این طور نیست که هر فردی از هر دانشگاهی در هر کشوری بتواند به دانشگاههای داخل منتقل شود. انتقال دانشجو به داخل به مدت ماندگاری و نوع دانشگاهی که فرد در آن تحصیل می کرده بستگی دارد.

عامری همچنین درباره شرایط تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی- آزمایشی گفت: براساس مصوبه برای مربیانی که ارتقاء آنها به استادیاری طی شده باشد و حداقل امتیازات را داشته باشند، تبدیل وضعیت صورت می گیرد اما اگر مربیان طی 8 سال نتوانند تبدیل وضعیت پیدا کنند طبق آیین نامه باید تبدیل به پیمانی شوند و یا خدمت آنها خاتمه یابد.