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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

عامری خبر داد:

بررسی ویژه پرونده فرزندان ماموران دولتی جهت انتقال به دانشگاههای داخل

بررسی ویژه پرونده فرزندان ماموران دولتی جهت انتقال به دانشگاههای داخل

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم با بیان اینکه 90 درصد افرادی که متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل هستند به دانشگاههای غیردولتی معرفی می شوند گفت: درباره فرزندان مامورین دولتی محصل در دانشگاههای خارج کشور که متقاضی انتقال به داخل هستند ناچاریم تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری صبح چهارشنبه در سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاهها در دانشگاه خلیج فارس گفت:‌ هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاهها تا پایان بهمن ماه امسال مجوز بررسی صلاحیتهای علمی و عمومی را برای جذب افراد در دانشگاهها دارد.

وی با تاکید بر اینکه بورسیه‌ها نیز مشمول همین شرایط هستند گفت: دانشگاهها باید تلاش بکنند تا بورسیه ها را در اولویت جذب هیئت علمی قرار دهند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم درباره انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور گفت: انتقال این افراد به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و این طور نیست که هر فردی از هر دانشگاهی در هر کشوری بتواند به دانشگاههای داخل منتقل شود. انتقال دانشجو به داخل به مدت ماندگاری و نوع دانشگاهی که فرد در آن تحصیل می کرده بستگی دارد.

عامری همچنین درباره شرایط تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی- آزمایشی گفت: براساس مصوبه برای مربیانی که ارتقاء آنها به استادیاری طی شده باشد و حداقل امتیازات را داشته باشند، تبدیل وضعیت صورت می گیرد اما اگر مربیان طی 8 سال نتوانند تبدیل وضعیت پیدا کنند طبق آیین نامه باید تبدیل به پیمانی شوند و یا خدمت آنها خاتمه یابد.

کد مطلب 1012395

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