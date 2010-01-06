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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

رضا اسماعیلی:

حضور داوران برجسته به اعتبار جشنواره شعر فجر می‌افزاید

حضور داوران برجسته به اعتبار جشنواره شعر فجر می‌افزاید

انتخاب برجسته‌ترین استادان و کارشناسان حوزه شعردر هئیت داوران به اعتبار جشنواره شعر فجر می‌افزاید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسماعیلی شاعر و منتقد با بیان این مطلب گفت: معرفی تیم داوری به برگزاری جشنواره در سطح مطلوبتر کمک می‌کند بنابراین نحوه ترکیب داوران باید شفافتر اطلاع‌ رسانی شود چرا که اعتبارعلمی یک جشنواره به هئیت داوران آن جشنواره است.

اسماعیلی با بیان اینکه شاعران جوان کشور نباید در برابر نقدهای کارشناسی مثبت و منفی آثارشان موضع بگیرند گفت: شاعران جوان باید برای ارتقاء کیفی آثارشان در برابر نقدها فروتن باشند و با توجه با نقدهای صورت گرفته آثارشان را بهبود بخشند.

وی ادامه داد: حضور پیشکسوتان و جوانان در کنار هم در کارگاه آموزش نقد ادبی باعث پیشرفت کیفی اثر و همچنین فرهنگ نقد و نقدنویسی در نسل ادبی امروز می‌شود.

خالق اثر "آسمانیها" با اشاره به اهمیت توجه به نقد فنی و علمی در حوزه آثار انقلابی بیان داشت: آثار خلق شده از نظر کمی قابل توجه‌اند اما از نظر محتوایی ضعیف هستند که برای برطرف کردن آن باید با سرمایه‌گذاری در حوزه نقد ادبی به نقد علمی و فنی بیشتر توجه کنیم.

چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1012396

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