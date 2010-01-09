معاونت یکساله برنامه ریزی آموزش و پرورش حذف شد

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: وزیر آموزش و پرورش طی جلسه ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد نمودار مدیریتی این وزارتخانه نهایی شد و در خصوص نمودار ادارات کل نیز با اعضای کمیسیون مشورت داشت.

پس از اعلام تغییر نظام آموزشی به دو دوره 6 ساله در 23 آذر، تغییر نمودار مدیریتی وزارت آموزش و پرورش نیز آغاز شده است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری نمودار جدید وزارت آموزش و پرورش را تایید کرده است ادامه داد: طبق نمودار جدید، آموزش و پرورش دارای دو معاونت ابتدایی و متوسطه به جای معاونت آموزش و نوآوری خواهد شد و همچنین معاونت برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش نیز حذف شد.

متاسفانه هر وزیری طبق سلیقه خود نمودار مدیریتی وزارت آموزش و پرورش را تغییر می دهد، نمایندگان مجلس در زمان ادغام دو معاونت عمومی و نظری-مهارتی با علی احمدی موافق نبوند و هم اکنون نیز درباره تصمیم آقای حاجی بابایی در این زمینه، معتقدیم که نباید شتاب زده عمل شود علی کریمی فیروزجایی

محمد بنائیان سفید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آموزش و پرورش را بر عهده داشت.

همچنین علیرضا علی احمدی پس از ورود خود به وزارت آموزش و پرورش به منظور کوچک سازی دولت، دو معاونت عمومی و نظری - مهارتی را در یکدیگر ادغام و معاونت آموزش و نوآوری را ایجاد کرد. عباس رهی که معاونت آموزش و نوآوری را بر عهده داشت در ابتدای دولت دهم استاندار سمنان شد و بیش از 6 ماه است که این معاونت با سرپرست اداره می شود.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تغییرات پی در پی معاونتها آسیبی به بدنه این وزارتخانه و سازمانها و اداره های تابع آن وارد نمی کند، گفت: متاسفانه هر وزیری طبق سلیقه خود نمودار مدیریتی وزارت آموزش و پرورش را تغییر می دهد، نمایندگان مجلس در زمان ادغام دو معاونت عمومی و نظری-مهارتی با علی احمدی موافق نبوند و هم اکنون نیز درباره تصمیم آقای حاجی بابایی در این زمینه، معتقدیم که نباید شتاب زده عمل شود.

در صورت تغییر معاونتها در حوزه ستادی آموزش و پرورش، سایر معاونتها در 317 سازمان و اداره آموزش و پرورش کشور نیز تغییر می کند.

کریمی فیروزجایی درباره اینکه ایجاد یک معاونت جدید در وزارت آموزش و پرورش با کوچک سازی دولت منافاتی ندارد، گفت: طبق قانون، آموزش و پرورش می تواند پنج معاونت داشته باشد که با حذف معاونت برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش این مشکل برطرف شد.

همچنین حمید رضا حاجی بابایی قصد داشت معاونت تربیت بدنی و تندرستی را در وزارت آموزش و پرورش ایجاد کند که به دلیل مغایرت با کوچک سازی دولت، این اقدام را انجام نداد و به جای آن کیومرث هاشمی را به عنوان قائم مقام خود در این حوزه انتخاب کرد.