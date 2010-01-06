سینما بدون موسیقی لطفی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا شجریان با بیان این مطلب ضمن حضور در نشست تخصصی انجمن بازیگران سینمای ایران گفت : ارتباطی که بین موسیقی و سینما هست در بین دیگر هنرها هم مشاهده می شود ؛ در ادبیات هم این ارتباط وجود دارد؛ در گزینش اشعار من به عنوان یک خواننده، اول موسیقی را می شنوم و بعد شعر مناسب را انتخاب می کنم و متناسب با موسیقی در دستگاههای موسیقی ایران می خوانم.

داود رشیدی رئیس انجمن بازیگران خانه سینما در ادامه این جلسه به چرایی کم بودن علاقه جوانان به موسیقی ایرانی اشاره کرد و گفت : موسیقی به هر شکلی خوب است و من ایرادی نمی بینم که کسی موسیقی ردیف دستگاهی ایران را گوش نکند در واقع شنونده حق انتخاب دارد واین هنرمند است که باید موسیقی را به گونه ای اجرا کند تا مخاطب را جذب کند؛ اما به اعتقاد من دوران جنینی، تاثیر بسیاری در شکل گیری فهم موسیقایی دارد .

وی در پاسخ به سئوالی مبنی برجایگاه موسیقی پاپ در ایران گفت : به عقیده من آن نوع موسیقی که به نام "پاپ" در ایران اجرا می شود به دور از نژاد موسیقی ایران است و این درحالی است که موسیقی پاپ در گذشته مفهوم درست خود را داشت اما در حال حاضر این نوع موسیقی معنایی دیگر پیدا کرده است؛اما در یک نگاه کلی باید متذکر شوم که موسیقی هر ملتی به درازای تاریخ آن ملت است و این دو همواره با یکدیگر پیش می روند شادی،شکست، غم و دیگر حالات مردم یک مملکت ارتباط مستقیم با تاریخ دارد که این حالات در زبان موسیقی جاری می شود.

شجریان همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر فرق میان موسیقی سنتی و موسیقی اصیل گفت : مقوله سنت از هر طرف در یک چهاردیواری محصوراست و در طول تاریخ سنت های مختلف شکسته شده و یک سنت جدید جایگزین آن شده است و این خاصیت بشر است اما اصالت چیز دیگری است و همیشه وجود داشته و باید آن را حفظ کرد در واقع سنت را به عنوان یک فرهنگ رسیده از گذشته نگه می داریم و برای آن احترام قائل هستیم اما می توان اصالت ها را به اشکال مختلف استفاده کرد.

این خواننده آواز درادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی حزن انگیزبودن موسیقی ایرانی گفت : موسیقی اصیل ایرانی موسیقی تفکر است و موسیقی غم نیست و برای همه حالات انسان موسیقی وجود دارد و موسیقی ایرانی پتانسیل های قدرتمندی در اجرا انواع حالات انسانی را دارد؛آنچه برای ما اهمیت دارد مفاهیم درونی حالات بشر است که در قالب کلمات جاری می شود.