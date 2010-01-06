کاویانی و خمسه به "دارا و ندار" پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه نوروزی "دارا و ندار" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی و تهیه‌کنندگی سید امیر پروین حسینی آغاز شد. این مجموعه محصول گروه فیلم و سریال شبکه تهران است.

در خلاصه داستان "دارا و ندار" آمده است: این مجموعه، سفره ‌هفت سینی است با دارا و ندارها، داشتن‌ها و نداشتن‌ها، حسرت‌ها وامیدها، غم‌ها و شادی‌ها... شاید که راهی باشد تا ما به خود بیاییم.

عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تصویربرداری: امیر کریمی، مدیر هنری و طراح صحنه و لباس: مجید میر فخرایی، طراح و چهره پرداز: ایمان امیدواری، صدابردار: بابک اخوان، دستیاراول کارگردان: سوسن دین محمد، گروه نویسندگان: نگارش اول فیلمنامه: رضا مقصودی، بر اساس طرحی از خشایار الوند، مشاور فیلمنامه: پیمان قاسم‌خانی، نگارش دوم فیلمنامه: بابک کایدان، پدرام کریمی، پانته‌آ تاجبخش، بازنویسی نهایی: م. ده نمکی، عکاس: بابک برزویه، منشی صحنه: یاسمن کفایتی، روابط عمومی: الهه گودرزی.

بازیگران: فتحعلی اویسی، رضا رویگری، نگار فروزنده، سام درخشانی، رضاتوکلی، مرجانه گلچین، بهنوش بختیاری، نفیسه روشن، مریم سلطانی، سیدجواد هاشمی، یوسف صیادی، یوسف تیموری، رامین راستاد، رضا بنفشه‌خواه، علیر ضا اویسی، عباس محبوب، فاطمه طاهری، شهرزاد کمال زاده-ماشاالله شاهمرادی‌زاده، فرهاد بشارتی، نسرین ابر کوه، ساقی زینتی، آرش آبپرور، بهزاد رحیم خانی، مجید شهریاری، ابراهیم بحرالعلومی، الناز کیانلو، بازیگر نوجوان: علی هدایت‌نیا و...