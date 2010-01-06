حاکمیت قانون و برخورد با خاطیان باعث آرامش و اطمینان جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در همایش مسئولان قضایی و انضباطی سپاه گفت: هدف اولیه مدیریت قضایی کشور، تقویت و تحکیم قانون مندی و قانونمداری است و حاکمیت قانون در جامعه عدالت اجتماعی را محقق می سازد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از شروط تحقق عدالت در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم را شایسته سالاری و استفاده صحیح از منابع و سرمایه ها دانست و افزود: شناخت استعدادها و ظرفیت سازمان، بکارگیری افراد توانمند و استفاده صحیح از امکانات و منابع، می تواند در ارتقاء و رشد یک سازمان موثر باشد.

وی افزود: انسان فطرتا موجودی خداجو و حق طلب است و به فراخور، دارای ویژگی های و استعدادهایی است که مدیریت یک مجموعه باید این صفات و توانایی ها را پیدا کند و با شناخت آنها و آموزش و تربیت مناسب این استعدادها را رشد و پرورش دهد.

بهرامی برتقویت نظم و انضباط و رعایت قوانین و مقررات در نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت: اجرای قوانین و مقررات نظامی بسیار ضروری و قابل اعتنا است زیرا که یک خطای جزئی و غفلت، ممکن است خسارتهای جبران ناپذیری را ببار آورد و آثار و عواقب ناگواری را به کشور تحمیل نماید.

وی حفظ و تقویت ارزش ها و اخلاق اسلامی در نیروهای مسلح را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: رشد معنویت و اخلاق از اهمیت خاصی برخوردار است و طمع و کسب حرام باعث آلودگی انسان می شود و روحانیون و سپاهیان سلحشور باید همواره از خود مراقبت کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنانش، داشتن بصیرت را شرط شناخت حق از باطل دانست و گفت: در زمانی که فضا غبارآلود می شود شناخت حق از باطل سخت است و در این جاست که باید با تکیه بر بصیرت و شناخت و بدون توجه به عنوان ها، راه حقیقت را درست تشخیص دهیم و طوفان ها را دچار تلاطم نماید.

وی افزود: تمسک به قرآن و ولایت برای ما در این مسیر تضمین مهمی است زیرا که قرآن، ائمه اطهار و ولایت فقیه چراغ هدایت انسان ها هستند و با نور افشانی راه حق را به ما نشان داده و فتنه هایی را که در طول زمان ممکن است بودجود آید رسوا می نمایند.

حجت الاسلام بهرامی ارسال به موقع و بدون تبعیض گزارش جرایم ارتکابی، رعایت شئون متهمان در برخوردها، آشنایی مدیران دوایر قضایی با قوانین و مقررات، همکاری با مسئولان قضایی در اجرای طرح حبس با خدمت، نظارت بر بازداشتگاه ها و آموزش مسائل قضایی به کارکنان را مهمترین انتظارات سازمان قضایی نیروهای مسلح از مدیران دوایر قضایی و انضباطی نیروهای مسلح برشمرد.