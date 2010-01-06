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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

تصویب 2878 پروژه در قالب طرح آمایش صنعتی و معدنی

بانک صنعت ومعدن از آغاز طرح جامع آمایش صنعتی و معدنی کشور تاکنون تامین اعتبار بالغ بر 46هزار میلیارد و564 میلیون ریال را برای دوهزار و 878 طرح صنعتی به تصویب رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از این مبلغ، 33هزار و766 میلیارد برای اختصاص 472 طرح ایجادی وتوسعه ای به تصویب رسیده است. همچنین دراین مدت، تامین اعتبار مبلغ هزارو 691 میلیارد ریال در قالب طرح های بازسازی ونوسازی برای 92 طرح صنعتی و هزار و19 میلیارد ریال در قالب طرح های نیمه تمام و تکمیلی برای 225 طرح صنعتی مصوب شده است.

از ابتدای اجرای طرح آمایش تا کنون، بانک صنعت و معدن تسهیلاتی بالغ بر 10 هزارو86 میلیارد ریال را جهت تامین سرمایه در گردش دو هزارو 89 طرح صنعتی را به تصویب برسانده است.

وزارت صنایع ومعادن برای توزیع متوازن صنایع در سطح کشور وایجاد تحول صنعتی، طرح جامع آمایش صنعتی ومعدنی را به اجرا در آورده است و بانک صنعت ومعدن ماموریت تامین مالی طرح های صنعتی را در این میان برعهده دارد.

کد مطلب 1012402

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