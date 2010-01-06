اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم فوتبال بانوان آذربایجان غربی در نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتبال بانوان کشور، صبح چهارشنبه در مقابل میهمان خود متوقف شد. در این دیدار که در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی ارومیه برگزارشد، تیم فوتبال بانوان آذربایجان غربی با نتیجه شش بر صفر در مقابل صدر نشین این گروه، تیم فوتبال بانوان اوج نصر فارس شکست خورد و از ادامه دیدارها باز ماند.

سرپرست تیم فوتبال بانوان آذربایجان غربی برعهده خانم افسانه هاشمی است. در نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتبال بانوان شش تیم بانوان ارومیه،‌ اوج نصر فارس، فسا شیراز، شهرداری بم، عقاب مازندران و تربیت کردستان حضور داشتند.

راهیابی تیم والیبال نشسته بهزیستی آذربایجان غربی به سوپرلیگ کشور

در مسابقه پایانی دیدارهای والیبال نشسته گروه (ب) باشگاه های کشور، تیم والیبال نشسته دخانیات ایران توانست با نتیجه 3 بر صفر تیم والیبال نشسته بهزیستی آذربایجان غربی را شکست دهد که با این نتیجه این دو تیم توانستند به سوپر لیگ والیبال نشسته کشور راه پیدا کنند.

در دیدار دیگر نیز تیم والیبال نشسته هشترود با نتیجه 3 بر صفر از سد تیم والیبال نشسته هیئت جانبازان و معلولین خراسان شمالی گذشت.

در دیدارها دیگر نیز تیم های والیبال نشسته هیئت جانبازان و معلولین اردبیل و بهزیستی آذربایجان غربی به ترتیب با نتایج 3 بر 2 و 3 بر صفر در مقابل هیئت جانبازان و معلولین خراسان شمالی و بهزیستی هشترود به برتری رسیدند.

تیم دخانیات ایران و تیم و بهزیستی آذربایجان غربی هرکدام به ترتیب با نتیجه های 3 بر 1 در برابر هیئت رشت و هیئت اردبیل پیروز شدند. همچنین تیمهای هیئت رشت و دخانیات ایران در بازی های جداگانه ای موفق به برتری 3 بر 1 و 3 بر صفر در مقابل هیئت خراسان شمالی و بهزیستی هشترود شدند.

مسابقات والیبال نشسته گروه (ب) باشگاه های کشور، با حضور شش تیم شامل تیم در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی ارومیه به مدت سه روز برگزار شد. سرمربی تیم والیبال نشسته بهزیستی آذربایجان غربی برعهده محمد علی بیقالی است.

احداث زمین بازی تنیس خاکی در شهرستان مهاباد

زمین تنیس خاکی برای برگزاری مسابقات و تمرین تنیس در شهرستان مهاباد ساخته می شود. این زمین های تنیس به صورت رو باز و در فضایی به مساحت بیش از یک هزار مترمربع با اعتبار60 میلیون ریال در قسمت غربی استادیوم آزادی مهاباد راه اندازی می شود. با راه اندازی هیئت تنیس در شهرستان مهاباد، تعداد رشته های سازماندهی شده در این شهرستان به 38 رشته ورزشی تشکیل شده رسیده است.