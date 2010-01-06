دروگبا انسان است نه ماشین

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از بیستم دی‌ماه به مدت 21 روز در آنگولا برگزار خواهد شد و ساحل عاج یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این رقابت‌هاست، البته این در حالی است که مربی بوسنیایی این تیم نگران آسیب دیدگی بازیکنان خود است.

هلیل هودزیچ به "دیلی اکسپرس" گفت: ما نگران سلامتی بازیکنان تیم‌مان بویژه دیدیه دروگبا هستیم. اینکه یک بازیکن طی سه روز دو بازی انجام دهد باورکردنی نیست. این نوع برنامه‌ریزی به بازیکنانی مثل دروگبا آسیب می رساند.

وی افزود: من 10 روز قبل به انگلستان رفتم و با دیدیه در این خصوص صحبت کردم. نمی خواهم این اتفاق در مورد او ادامه پیدا کند. دروگبا آدم است، نه ماشین.

ساحل عاج در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با بورکینافاسو، غنا و توگو هم‌گروه است.