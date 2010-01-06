بانک ملی 100 میلیارد تومان به فرهنگیان تهرانی وام می دهد

سید فرید بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: بر اساس تفاهمنامه ای که با بانک ملی داشته ایم تسهیلاتی از قبیل وام جعاله، تعمیرات مسکن، ازدواج، خرید کالا و جهیزیه، خرید خودرو، درمان و... به فرهنگیان ارائه می شود.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران درباره نحوه ارائه تسهیلات گفت: وامها در در کوتاهترین زمان بدون نوبت و بدون سپرده گذاری پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون باید شیوه نامه های پرداخت وام به فرهنگیان تهیه شود اظهار کرد: اعطای تسهیلات به فرهنگیان تا بهمن ماه امسال مشخص می شود.