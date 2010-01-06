موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی باید با آئین نامه تنظیمی هماهنگ شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ ناصر صیفیان ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طی دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح از 14 آذرماه سال جاری آئین نامه اجرایی موستات خدمات حفاظتی و مراقبتی تصویب و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت و شرکتهایی که خارج از حیطه ناجا در این زمینه فعالیت می کردند ششم ماه فرصت دارند تا با آئین نامه ابلاغی هماهنگ شوند.

رئیس مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا گفت: یکی از مشکلات کار خدمات حفاظتی و مراقبتی استفاده از افراد آگاه و حتی اتباع خارجی است که عدم تعیین صلاحیت هستند که شرکتها موسسات و اماکن عمومی و خصوصی باید در این زمینه هوشیاری لازم را به خرج دهند و افراد آموزش دیده را بکار گیرند چون نگهبانان محله دارای تعرفه خدماتی و در ارتباط با پلیس هستند.

وی در خصوص نگهبانان محله اشاره کرد و گفت: سازماندهی نگهبانان محله یکی از اولویت های کاری پلیس خراسان رضوی است و هم اکنون 900 نگهبان محله که در این استان مشغول به انجام وظیفه هستند آموزشهای لازم را سپری می کنند و آموزش این نیروها امری ضروری و لازم است تا با آشنایی بیشتر به خدمات انتظامی و امنیتی، انتظارات شهروندان در این عرصه برآورده شود.

صیفیان در این خصوص ضمن اشاره به اینکه در هر استان یک آموزشگاه محله افتتاح شده است، ادامه داد: در این مراکز نگهبانان با گذراندن 64 ساعت آموزش در دو قالب آموزش نظری با محوریت آشنایی با حقوق شهروندی دانستی های حقوقی و آموزشهای عملی شامل امداد و نجات و نحوه استفاده از تجهیزات دفاعی است که متقاضیان پس از موفقیت در آزمون کارنامه مهارت دریافت خواهند کرد.

هم اکنون 32 هزار و 990 نفر در قالب 475 موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خدمات قابل توجهی را در جهت تامین و تحکیم امنیت ارائه داده اند.