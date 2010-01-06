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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی باید با آئین نامه تنظیمی هماهنگ شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا گفت: موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در طی شش ماه فرصت تعیین شده باید با آیین نامه تنظیمی خدمات حفاظتی و مراقبتی هماهنگ شوند در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ ناصر صیفیان ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طی دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح از 14 آذرماه سال جاری آئین نامه اجرایی موستات خدمات حفاظتی و مراقبتی تصویب و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت و شرکتهایی که خارج از حیطه ناجا در این زمینه فعالیت می کردند ششم ماه فرصت دارند تا با آئین نامه ابلاغی هماهنگ شوند.

رئیس مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا گفت: یکی از مشکلات کار خدمات حفاظتی و مراقبتی استفاده از افراد آگاه و حتی اتباع خارجی است که عدم تعیین صلاحیت هستند که شرکتها موسسات و اماکن عمومی و خصوصی باید در این زمینه هوشیاری لازم را به خرج دهند و افراد آموزش دیده را بکار گیرند چون نگهبانان محله دارای تعرفه خدماتی و در ارتباط با پلیس هستند.

وی در خصوص نگهبانان محله اشاره کرد و گفت: سازماندهی نگهبانان محله یکی از اولویت های کاری پلیس خراسان رضوی است و هم اکنون 900 نگهبان محله که در این استان مشغول به انجام وظیفه هستند آموزشهای لازم را سپری می کنند و آموزش این نیروها امری ضروری و لازم است تا با آشنایی بیشتر به خدمات انتظامی و امنیتی، انتظارات شهروندان در این عرصه برآورده شود.

صیفیان در این خصوص ضمن اشاره به اینکه در هر استان یک آموزشگاه محله افتتاح شده است، ادامه داد: در این مراکز نگهبانان با گذراندن 64 ساعت آموزش در دو قالب آموزش نظری با محوریت آشنایی با حقوق شهروندی دانستی های حقوقی و آموزشهای عملی شامل امداد و نجات و نحوه استفاده از تجهیزات دفاعی است که متقاضیان پس از موفقیت در آزمون کارنامه مهارت دریافت خواهند کرد.

هم اکنون 32 هزار و 990 نفر در قالب 475 موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خدمات قابل توجهی را در جهت تامین و تحکیم امنیت ارائه داده اند.

کد مطلب 1012410

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