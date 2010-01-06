لایحه بودجه شهرداری تبریز در موعد مقرر به شورای شهر تقدیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین باغبان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کلیات بودجه سال 89 شهرداری در حال نهایی شدن است و امید می رود در موعد قانونی تقدیم شورای اسلامی شهر شود.

باغبان تلاش برای واقعی و منطقی بودن بودجه با نگاه به مشکلات بودجه امسال را رویکرد اصلی شهرداری در تدوین بودجه سال 89 اعلام کرد.

وی اظهار داشت: کاهش درآمدهای ناشی از فروش تراکم و کاهش اتکای شهرداری به تراکم فروشی، تلاش برای کسب درآمدهای پایدار شهری، پیگیری تصویب و ابلاغ لایحه ارسالی مجلس به دولت در مورد درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و توجه جدی به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر رویکردهای شهرداری تبریز در تدوین بودجه سال آینده است.

به گفته معاون اداری مالی شهرداری تبریز، عمومی کردن عوارض شهری، کاهش هزینه‌های جاری، اتمام پروژه‌های نیمه تمام، حرکت به سمت تحقق کامل برنامه تبریز 90، پیگیری اخذ وام یک هزار میلیارد ریالی و فروش هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های توسعه از ویژگی های دیگر تدوین بودجه سال آینده محسوب می شود.

قائم مقام شهردار تبریز بر اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و نیز مشارکت عموم مردم در امر توسعه و عمران شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری و تأثیر مستقیم این کاهش بر روند اجرای طرح‌های زیربنایی عمرانی، شهرداری تبریز جذب سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران بخش خصوصی را در اولویت‌کاری خود قرار داده است.

باغبان اضافه کرد: با حضور موثر سرمایه گذاران خصوصی در حوزه عمران شهری تبریز، بخش قابل توجهی از اهداف توسعه شهری مورد نظر قابل تحقق است.

وی در عین حال از عمومی شهروندان خواست در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری، شهرداری را یاری کرده و زمینه را برای دستیابی به شهری آباد و ایده‌آل فراهم کنند.