به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا شناسایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح‌های محتوایی موزه‌ها شامل مطالعات شناخت، اهداف، مخاطب ‌شناسی، سناریوی نمایشی، آثار، برنامه‌ های فیزیکی و فضاهای مورد نیاز برای موزه‌های شهرهای خضری، سرایان و فردوس در دست تهیه است و پس از آن برای معماری داخلی آنها اقدام می‌ شود.

وی افزود: در حال حاضر در خراسان جنوبی 12 موزه وجود دارد که هفت موزه در شهرستان‌ها و پنج موزه در شهر بیرجند است.

مسئول امور فرهنگی اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از اهداء 30 عدد تابلو از جاذبه ‌های تاریخی استان به کنسولگری‌ های خارج از کشورخبر داد و تصریح کرد: تابلوهای مذکور توسط سازمان فرهنگی که امور مربوط به نمایشگاه‌ها و مسائل فرهنگی را در کشور بر عهده دارد، به کشورهای همسایه شمالی و شرقی شامل افغانستان، پاکستان و ترکمنستان ارسال و اهدا خواهد شد.

شناسایی هدف از این اقدام را آشنایی با آثار تاریخی استان و ارتباط فرهنگی با کشور ای خارج از ایران خواند و یادآورشد: این تابلوها در ابعاد 70 در 50 سانتی‌ متر است که به صورت حرفه ‌ای عکاسی شده و همراه با توضیح به زبان انگلیسی است.